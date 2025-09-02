Baleares pedirá una reforma del REB para incluir ventajas fiscales en materia de vivienda

Baleares pedirá una reforma del Régimen Económico y Fiscal de Baleares (REB) para incluir ayudas y rebajas fiscales en vivienda protegida. Es la propuesta que ha presentado hoy el PP en el Parlament y que también busca bajar impuestos en materia de innovación y residuos. Además, la proposición de ley también incluye la renovación automática del Régimen Fiscal y su integración dentro de la Ley del REB. Así lo ha anunciado esta mañana la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el transcurso de las jornadas de trabajo del PP Balears con las que se ha dado sus al nuevo curso político 25/26.

La iniciativa incluye, en la reserva de inversiones, ayudas en materia de vivienda. Así, por un lado, se plantean ayudas para la promoción o rehabilitación de viviendas protegidas o de precio limitado que sean destinadas al arrendamiento por la entidad promotora. Además, se contemplan incentivos a la adquisición, promoción y en su caso construcción de bienes inmuebles, que se destinen de modo novedoso al arrendamiento de vivienda, con o sin opción de compra y siempre y cuando no exista vinculación directa o indirecta con el arrendador.

Cabe destacar que, según contempla explícitamente la proposición de ley, en ningún caso se podrá materializar la reserva para inversiones en Baleares a la adquisición de inmuebles destinados a vivienda vacacional.

Residuos

Asimismo, se propone modificar el artículo 12 para asegurar la compensación del transporte marítimo de residuos a la Península o a otra isla. El Gobierno, según está previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, debería incluir anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una partida específica para financiar el coste adicional que supone el traslado de residuos como consecuencia de la insularidad.

También se añade una disposición adicional cuarta para incluir una nueva deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica que se realicen en las islas. De este modo, el porcentaje de la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica a las que se refiere el artículo 35 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, será del 45 por ciento, cuando estas actividades se realicen en el archipiélago.

Finalmente, se rubrica la renovación automática del Régimen Fiscal al eliminar la fecha de caducidad prevista para el 31 de diciembre de 2028, que se incluyó en la Disposición adicional septuagésima de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Congreso de los Diputados

Si el Parlament aprueba la propuesta de reforma, la proposición de ley se enviaría al Congreso de los Diputados. La presidenta Prohens asegura que el contenido de esta proposición de ley "se ha reclamado al Gobierno de Sánchez, pero ante la falta de respuesta, no nos quedamos de brazos cruzados y presentamos esta propuesta para que sea aprobada en el Parlament y después se eleve para votarse al Congreso”.

Prohens añade que “el Partido Popular empieza el curso político con propuestas, centrado en los principales retos de esta Comunidad como son la transformación de nuestro modelo o la vivienda y defendiendo los intereses de las islas".