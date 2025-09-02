La autopista invisible de los océanos

En febrero de 2020, el mundo parecía detenerse. La pandemia confinaba a millones de personas en tierra firme, pero en los océanos la vida seguía su curso, como siempre lo ha hecho. A la vez, cientos de científicos decidían poner en marcha un experimento sin precedentes: unir sus datos y esfuerzos para seguir los movimientos de ballenas, tiburones, tortugas y focas a escala global. El proyecto se bautizó MegaMove y, cinco años más tarde, sus conclusiones han visto la luz en la revista Science. Jorge P. Rodríguez, investigador del IFISC (CSIC-UIB) y uno de los líderes del proyecto junto con la australiana Ana Sequeira y el físico Víctor Eguíluz, recuerda con cariño las reuniones y los inicios del proyecto en un momento histórico tan extraño.

El resultado es un mapa planetario de los corredores migratorios y las zonas de residencia más importantes de la megafauna marina, aquellas especies de gran tamaño que viajan miles de kilómetros a lo largo de su vida. La investigación, respaldada por la Década de las Ciencias Oceánicas de Naciones Unidas, no solo ilumina rutas invisibles hasta ahora, sino que alerta sobre la enorme vulnerabilidad de estas áreas frente a la actividad humana.

Comprender un sistema global

Hasta hace pocos años, los estudios de ecología marina se centraban en una especie concreta y en un área limitada: el seguimiento de una población de tortugas en el Caribe, la migración de un grupo de ballenas en el Atlántico, o los desplazamientos de tiburones en el Pacífico. Pero estos fragmentos nunca lograban componer una imagen de conjunto.

Mapas explicativos de la diversidad de especies estudiadas. / Fuente: Jorge P. Rodríguez

Con MegaMove, casi 400 científicos de 50 países decidieron compartir datos de geolocalización de más de un centenar de especies. «La clave fue dejar de mirar a cada animal como un individuo aislado y empezar a analizar el océano como una red, donde diferentes especies utilizan espacios comunes», explica Jorge Rodríguez.

El equipo aplicó técnicas de ciencia de redes y modelización de sistemas complejos. Dicho en palabras sencillas: los animales funcionan como nodos de una red, y sus desplazamientos tejen conexiones invisibles en el mar. Analizando millones de trayectorias, fue posible identificar qué regiones del océano son auténticos puntos donde convergen muchas especies, y cuáles son corredores esenciales que conectan diferentes ecosistemas.

Mapa representativo de las diferentes zonas de migración (en color caqui), residencia (en color azul grisáceo) o mixta (recuadro azul). / Fuente: Jorge P. Rodríguez

Los resultados muestran que la megafauna marina utiliza el océano de dos formas principales. Por un lado, existen las zonas de residencia, espacios donde los animales reducen su velocidad y permanecen durante largos periodos de tiempo para alimentarse o descansar. Por otro, se encuentran los corredores migratorios, rutas de alta velocidad y direccionalidad que funcionan como auténticas autopistas oceánicas y que pueden extenderse a lo largo de miles de kilómetros. En conjunto, estas áreas críticas abarcan el 66 % del espacio utilizado por la megafauna.

Algunos ejemplos son especialmente reveladores. En el Pacífico Norte, frente a la costa oeste de Estados Unidos, se superponen las zonas de alimentación de ballenas con las trayectorias de tiburones. En el Mediterráneo occidental, el entorno de Balears aparece como una región clave de residencia, donde confluyen tortugas, cetáceos y peces grandes. En las aguas frías cercanas a la Antártida, focas y ballenas convergen en corredores de migración estrechamente ligados a la disponibilidad de krill (un pequeño crustáceo del que se alimentan). Un caso emblemático lo representa la corriente de Humboldt, en la costa pacífica de Sudamérica, donde la combinación de nutrientes y flujos oceánicos genera una verdadera arteria biológica que sostiene desde pequeños peces hasta grandes depredadores. «Las corrientes marinas actúan como autovías naturales que muchas especies comparten, incluso si no tienen nada que ver entre sí», resume Rodríguez.

Amenazas crecientes

La identificación de estas zonas críticas no viene acompañada de buenas noticias en cuanto a su protección. Actualmente, apenas un 8% del océano se encuentra bajo alguna figura de protección, y aunque el Tratado de Alta Mar de la ONU, firmado por 115 países, propone ampliar esa cifra hasta el 30% en 2030, el estudio advierte que incluso con ese avance todavía quedaría desprotegido el 60% de las áreas más esenciales.

A esta insuficiencia se suma la presión de múltiples amenazas que, lejos de ser aisladas, tienden a acumularse en los mismos espacios. El tráfico marítimo provoca colisiones con barcos que afectan de forma especial a ballenas y delfines, con casos documentados en el Mediterráneo de cachalotes muertos tras impactos con grandes embarcaciones. La pesca industrial genera capturas accidentales de tortugas y tiburones atrapados en redes destinadas a otras especies. La contaminación por plásticos se manifiesta tanto en bolsas ingeridas por tortugas como en microplásticos que se acumulan en los tejidos de peces y mamíferos. Y el cambio climático, por su parte, altera corrientes, temperaturas y disponibilidad de alimento, desplazando a los animales de sus rutas tradicionales. «Lo preocupante es que estas presiones se superponen justo en las mismas áreas que hemos identificado como más críticas», señala Rodríguez.

Conservación dinámica

El estudio no se limita a un diagnóstico, sino que propone un cambio de paradigma: frente a las reservas marinas estáticas, plantea la necesidad de estrategias dinámicas capaces de adaptarse a la movilidad de las especies. Entre las medidas sugeridas se encuentran rediseñar las rutas de navegación para separar el tráfico marítimo de los corredores migratorios, modificar los artes de pesca e incorporar tecnologías como luces disuasorias en las redes para reducir capturas accidentales, utilizar inteligencia artificial para predecir en tiempo real los movimientos de los animales y alertar a las embarcaciones, e impulsar acuerdos internacionales imprescindibles porque los animales cruzan fronteras sin reconocer jurisdicciones políticas. «Lo que proponemos no es solo aumentar las áreas protegidas, sino proteger mejor», enfatiza Rodríguez, quien añade que «hay que adaptar nuestras acciones a la escala y la movilidad de estos animales».

MegaMove no habría sido posible sin la cooperación internacional de cientos de investigadores que decidieron compartir datos, superando barreras institucionales y tecnológicas. Ese espíritu colaborativo es, en opinión de Rodríguez, un modelo para afrontar la crisis ecológica.

Reto global

Los próximos pasos incluyen trasladar los hallazgos a los responsables políticos y avanzar en el desarrollo de algoritmos de predicción basados en inteligencia artificial. La meta es ambiciosa: poder anticipar los movimientos de la megafauna en tiempo real, del mismo modo que hoy se predice el tiempo meteorológico.

«El océano no entiende de fronteras, pero la conservación sigue pensada por países», resume y concluye Rodríguez. «Ese es el gran reto».

Descifrando los mapas

Las imágenes del artículo contienen tal cantidad de información que merecen ser explicadas detalladamente. La parte izquierda de la figura, identificada como A, valora la intensidad de ciertas amenazas en los océanos del mundo. De arriba abajo, la pesca, los transportes, los plásticos y el calentamiento de la superficie del agua se identifican como las amenazas más relevantes. La intensidad del color es proporcional a la de la amenaza.

El Mediterráneo en concreto, por su tamaño y características, presenta un elevado riesgo respecto a los problemas expuestos. Por ejemplo, se han registrado al menos cinco muertes de cachalotes debido a impactos con grandes buques en el estrecho de Gibraltar. Además, en el noreste de Menorca, se ha identificado una importante área de cría, única en el Mediterráneo occidental. Desde 2019, científicos han documentado 35 encuentros con hembras y crías en esta zona. Sin embargo, el aumento del tráfico marítimo en la región pone en riesgo la supervivencia de estos cetáceos.

Descifrando los mapas / Fuente: Jorge P. Rodríguez

La parte derecha de la figura, identificada como B, valora qué zonas identificadas como relevantes para la fauna marina (en color caqui, llamadas IMMegAs) están en zonas protegidas. Representadas en color azul marino, conocidas como MPA, representan un 8% del total de las zonas importantes. En color azul grisáceo, se muestran qué zonas quedarían protegidas si se aumentaran estas superficies del 8% al 30%.

Se trata de una de las conclusiones del estudio, que afirma que incluso aumentando la protección de los mares, casi un 60% de las zonas de migración y residencia seguiría expuesta a los riesgos.