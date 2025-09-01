El tráfico por la Vía de Cintura ha sido un 25% más ágil durante este verano, según los técnicos del Consell de Mallorca

La circulación del tráfico por la Vía de Cintura ha sido un 25% más ágil durante los meses de este verano en comparación con otros años, según han podido constatar los técnicos del Consell de Mallorca.

Así lo ha asegurado el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido con los consellers de su equipo de gobierno para marcar el inicio del nuevo curso político.

Las obras de refuerzo del firme de la Vía de Cintura, que hacía más de 25 años que no se renovaba pese a soportar 180.000 vehículos al día, y la adición de un cuarto carril entre el Estadi Balear y la autopista de Inca, ha subrayado, han mejorado la fluidez del tráfico.

Entre las obras actualmente en ejecución, ha apuntado Galmés, destacan la rotando de Son Verí Nou y las urbanizaciones de Llucmajor que permitirán un mejor acceso a la autopista del aeropuerto y que previsiblemente estarán listas a finales de año.

Por otro lado, ha añadido, en los próximos meses se iniciarán las obras de la rotonda de la ITV de la carretera de Sóller para "descongestionar un punto negro de atascos" y a principios del año que viene podrían comenzar las primeras fases de las obras del segundo cinturón de Palma, "imprescindible para descongestionar la Vía de Cintura y mejorar los accesos" a la ciudad.

ITV y limtación de vehículos

El presidente del Consell de Mallorca ha anunciado que las cinco ITV de la isla abrirán durante todos los sábados de este mes de septiembre, medida con la que esperan realizar 4.000 revisiones adicionales.

El tiempo de espera para obtener una cita, ha reivindicado, ha pasado de los cinco meses de la legislatura pasada a los "uno o dos como máximo" de la presente. En algunas estaciones, ha puntualizado, "es solo cuestión de semanas".

Galmés también ha aprovechado para recordad que el equipo de gobierno trabaja en la redacción final de la proposición de ley que, en la línea de lo que ya se ha implementado en Ibiza y Formentera, buscará limitar la entrada de vehículos en Mallorca.

No obstante, no ha desvelado si ha acercado posturas con Vox, que inicialmente rechaza la restricción del acceso de vehículos, o con la izquierda, que se muestra dispuesta pero reclama medidas más contundentes. "Continuamos trabajando con todos los partidos políticos con representación", se ha limitado a decir al ser cuestionado al respecto.

Serra de Tramuntana

Galmés, quien ha hecho repaso de las medidas impulsadas durante los dos primeros años de legislatura, ha detallado algunas de las que serán sus "líneas de acción" antes de que lleguen las próximas elecciones, previsiblemente en 2027.

Entre las actuaciones que pretende llevar a cabo el equipo de gobierno insular ha destacado la reducción de un 105 de la tarifa de residuos a partir del año que viene, la presentación del borrador de la proposición de ley de la Serra de Tramuntana o la apertura del Museo Marítimo de Mallorca.

También, ha anunciado, el incremento hasta las 18.400 horas mensuales del Servicio de Atención Integral a Domicilio (SAID), que se hará "de manera inminente".

El parque de Bomberos de Manacor "será una realidad en unas semanas" y ya se ha comenzado la construcción del de Santanyí, ha destacado en materia de emergencias.