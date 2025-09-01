El sindicato ANPE reclama repetir la adjudicación de plazas de septiembre a los profesores interinos por errores en el sistema

El sindicato ANPE ha solicitado a la conselleria de Educación que revise y repita la adjudicación de plazas del primer trámite de septiembre, publicada este lunes 1 de septiembre, tras detectar lo que consideran un error en el sistema informático de asignación.

Según el sindicato, varios docentes interinos han manifestado su malestar al comprobar que las sustituciones les fueron asignadas de manera incorrecta. La incidencia se habría producido porque el programa aplicó de forma generalizada la opción de renuncia a cualquier plaza, cuando debía limitarse únicamente a las no deseadas por los participantes en el proceso.

“Después de comprobar dichos errores, hemos pedido a Educación que retire esta primera adjudicación y que la repita como corresponde, puesto que la renuncia solo se tenía que aplicar a la parte extraordinaria del trámite”, señaló ANPE en un comunicado.

El sindicato también ha exigido a la Administración que informe del fallo a todo el profesorado afectado y que rehaga la adjudicación con la máxima celeridad. Según advierten, de no corregirse de inmediato, la incidencia podría retrasar el inicio de los contratos e incluso afectar a las nóminas del personal interino.