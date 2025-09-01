La recaudación impositiva en Baleares se dispara en tan solo una década

La recaudación tributaria en Balears ha vivido en la última década un crecimiento sin precedentes, especialmente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Según los datos oficiales de liquidación, la Comunidad ha pasado de ingresar en torno a los 750 millones de euros en IRPF en 2014 a superar los 2.560 millones en 2025, lo que supone más que triplicar su volumen en apenas once años.

El IRPF ha sido el gran motor del incremento recaudatorio. Entre 2015 y 2018 los ingresos pasaron de 808 millones a más de 1.000 millones, reflejo de la recuperación económica tras la crisis financiera. En 2019 ya se alcanzaron 1.371 millones, y pese al impacto de la pandemia en 2020, la recaudación se mantuvo robusta, situándose en 1.326 millones en 2021.

El verdadero salto se produjo a partir de 2022: con 1.421 millones ese año, el impuesto comenzó una escalada que lo llevó a 1.468 millones en 2023 y a superar por primera vez los 1.900 millones en 2024. En 2025, la cifra se disparó hasta los 2.561 millones, consolidando un crecimiento de más del 80 % en solo dos ejercicios.

El dato más relevante de la última década es el cambio de equilibrio entre ambos impuestos. Tradicionalmente, el IVA había aportado más a la caja balear que el IRPF, gracias a la fortaleza del sector turístico. Sin embargo, desde 2024 esta tendencia se ha invertido: el IRPF se ha situado muy por encima del IVA, con casi 1.000 millones de diferencia en 2025.

El IVA también ha mostrado un notable aumento, aunque con una evolución más irregular, marcada por el ciclo económico y los vaivenes del turismo. En 2014, la recaudación balear por este impuesto ascendía a 1.023 millones, mientras que en 2025 alcanza los 1.643 millones, un 60 % más.

Tras superar los 1.125 millones en 2015, cayó ligeramente en los años siguientes, estabilizándose alrededor de los 1.040–1.050 millones entre 2016 y 2017. La bonanza de 2018 y 2019 permitió un repunte hasta 1.460 millones. El hundimiento de la actividad turística en 2020 se tradujo en un desplome recaudatorio, con apenas 1.400 millones en 2021, a pesar de la ligera reactivación. Desde 2022 el IVA ha vuelto a crecer con fuerza: 1.326 millones en 2022, 1.789 millones en 2023 y casi 1.892 millones en 2024. Sin embargo, en 2025 se ha producido un retroceso inesperado hasta 1.643 millones.n