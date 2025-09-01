El PSIB denuncia que un fallo informático del Consell pospone la venta de plazas de alquiler turistico en Mallorca

El PSIB-PSOE ha denunciado el "caos absoluto" del departamento de Turismo del Consell de Mallorca después de la caída de los sistemas informáticos, que ha provocado que la venta de plazas turísticas se posponga.

El conseller insular del Grupo Socialista en el Consell de Mallorca, Andreu Serra, ha explicado que es "la segunda vez" que se sacan a la venta plazas turísticas, por lo que ha indicado que "algo falla" porque en julio "ya se vivió el caos que provocó" y ahora en septiembre se vuelven a abrir las plazas de Bienes Catalogados.

En un comunicado, Serra ha añadido que lo vivido este lunes es un ejemplo más de la "nefasta gestión" de PP y Vox en el Consell de Mallorca, en este caso, en el departamento de Turismo con el conseller insular, José Marcial Rodríguez al frente.

Finalmente, el conseller insular socialista ha apuntado que entidades del propio sector turístico como la Asociación de Viviendas Turísticas de Baleares (Habtur) han criticado y pedido la dimisión de Rodríguez por "el caos y la falta de gestión" de su departamento.

Este lunes debían salir a la venta en Mallorca 654 plazas de alquiler vacacional una vez que se ha levantado de facto la moratoria de 2022 con las bolsas temporales de plazas creadas con el decreto ley turístico del Govern Prohens. Se trata de las que se han dado de baja de oficio por parte de la Administración o por bajas voluntarias desde que entró en vigor la norma, el pasado abril, según ha informado este jueves el Consell.

El plazo para presentar las solicitudes de compra de estas plazas de alquiler turístico estará abierto del 1 al 15 de septiembre. Además, desde el 16 de septiembre al día 30 se podrán adquirir 416 plazas para hoteles.