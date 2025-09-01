Prohens: "Dos de cada tres menores tutelados en las islas son migrantes no acompañados"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, vuelve a alertar de que Baleares vive una situación de emergencia migratoria y acusa al Gobierno de España de mirar hacia otro lado. Prohens insiste en que los datos son claros y no admiten interpretaciones políticas: "Las cifras no tienen ideología".

La presidenta resalta que en el mes de agosto se registran ya más de 60 menores no acompañados y advierte de que el sistema de protección de la infancia en Baleares está desbordado: "Dos de cada tres menores tutelados en las islas son migrantes no acompañados". Según Prohens, este hecho convierte el sistema en meramente asistencial y obliga a "poner freno con todos los instrumentos legales posibles".

La presidenta explica que en estos momentos se buscan a 15 personas desaparecidas en el mar desde hace más de una semana y responsabiliza directamente a las mafias que trafican con seres humanos. También critica que el Ejecutivo central no reconozca oficialmente la ruta migratoria que afecta a las islas, lo que provoca que no lleguen los recursos necesarios: "Somos frontera sur de Europa, pero no recibimos el apoyo que corresponde".

Llegadas constantes y aumento de menores

Prohens detalla que esta misma mañana llega una nueva patera a Formentera y subraya que ya no llegan únicamente migrantes desde Argelia, sino también desde países asiáticos. Recuerda que este mismo fin de semana arribaron 29 personas a Cabrera y otra patera a Menorca, donde viajaban dos menores que ya están bajo tutela del Consell insular.

Recursos judiciales contra el Gobierno central

Prohens confirma que el Consell de Govern aprueba ya dos recursos contra los decretos del Ejecutivo central y prepara un tercero, en los que reclama el reconocimiento de la contingencia migratoria. La presidenta defiende que usar los tribunales es una obligación en un Estado de derecho y rechaza las amenazas: "No se puede amenazar a una presidenta autonómica por llevar un recurso al Tribunal Supremo".

Críticas a la gestión del Estado

La líder balear acusa al Gobierno de España de incoherencia: reconoce la emergencia migratoria cuando se trata de habilitar carpas, terminales portuarias o incluso hoteles para acoger migrantes, pero niega la misma emergencia cuando se trata de reforzar plantillas policiales, reclamar a la Unión Europea la activación de Frontex o dotar de recursos al sistema de protección de menores.

Actualmente, según Prohens, el Estado reconoce una capacidad para 400 menores, cuando en realidad Baleares tutela ya más de 600, con un incremento constante: "Este mes de agosto atendemos a 60 menores nuevos y la cifra seguirá creciendo hasta final de año".

Acusaciones de insolidaridad

Prohens también responde a las declaraciones del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que asegura que el problema no afecta únicamente a la comunidad porque los migrantes acaban trasladándose a otras regiones. La presidenta califica esas palabras de "irresponsables, insolidarias e inhumanas" y reprocha que el Ejecutivo central espere a que la situación se convierta en un nuevo caso como el de Canarias: "Saben lo que pasa, pero no actúan".