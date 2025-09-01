PP y Vox registran la moción para reprobar a Cladera por los impagos en Son Pardo

Los grupos del PP y Vox en el Consell de Mallorca han registrado una moción para reprobar a la expresidenta Catalina Cladera (PSIB-PSOE) y al exconseller de deportes Andreu Serra a raíz de la sentencia que confirma que la concesionaria del restaurante del hipódromo de Son Pardo dejó de pagar el canon durante su gestión, con una deuda de 345.000 €.

Las dos formaciones, que ya habían anunciado a finales de julio que presentarían la moción, han explicado que pretenden reprobar políticamente a Cladera y Serra como máximos responsables de una actuación que "ha causado un grave perjuicio a las arcas públicas".

La portavoz del PP, Núria Riera, asegura que la sentencia "pone en evidencia la dejadez, la opacidad y la permisividad" con la que el gobierno liderado por Cladera gestionó el espacio público. "Solo reclamaron la deuda días antes de las elecciones, una muestra de negligencia absoluta y de nula responsabilidad institucional", ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Consell, Toni Gili, ha afirmado que es "intolerable que una administración actúe a base de acuerdos verbales y que, durante años, no hiciera nada para recuperar el dinero de los mallorquines". "No solo hablamos de una mala gestión, sino de una falta de respeto hacia toda la ciudadanía", ha expresado.

Las dos formaciones también han remarcado que el actual gobierno de coalición entre PP y Vox del Consell de Mallorca, que preside Llorenç Galmés (PP), "ya ha restablecido la normalidad en Son Pardo con una nueva concesión", que está gestionada "con transparencia y responsabilidad"