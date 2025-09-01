La nueva Unió Mallorquina se presenta en Palma para "trabajar con honestidad" por la ciudadanía mallorquina
El secretario general Damià Nicolau y el presidente Víctor Martí presentan en el acto a Ramón Ordóñez, presidente de la gestora del partido en Ciutat
Unió Mallorquina, el partido regionalista fundado en 1982 que lideró Maria Antònia Munar y se disolvió en 2011 a consecuencia de los numerosos casos de corrupción, vuelve a la arena política renovado. O al menos ese es la intención con la que está trabajando.
Con este objetivo, la refundada Unió Mallorquina, que aspira a tener una estructura en todos los municipios de Mallorca, ha celebrado este lunes un acto en Palma, en uno de los salones del Hotel Artmadams, que quiere ser el inicio de una nueva etapa para la formación política. El encuentro ha contado con la participación de Damià Nicolau, secretario general; Ramón Ordoñez, presidente de la Gestora de UM en Palma; y Víctor Martí, alcalde de Binissalem y presidente de Unió Mallorquina.
Durante el acto, los dirigentes subrayaron que UM no es solo un proyecto político, sino "una ilusión compartida, un espacio donde las personas son el verdadero centro de todas las decisiones".
“Bienvenidos a UM, un lugar que se nutre del compromiso con nuestra tierra, con nuestros pueblos y con la gente que día a día construye el futuro de Mallorca”, destacó el presidente Víctor Martí.
Los representantes de la formación remarcaron que el objetivo de esta nueva etapa es claro: "trabajar con honestidad, con transparencia y con la firme convicción de que el bienestar colectivo esté siempre por encima de cualquier interés particular.
Con este acto, UM quiso reforzar su compromiso con la ciudadanía mallorquina y abrir un camino que busca devolver a la política insular la confianza, la cercanía y la responsabilidad que demandan los tiempos actuales.
- Cuando la okupación se combina con el alquiler turístico ilegal: detectan okupas que alquilan habitaciones en Airbnb en Mallorca
- Un fallo eléctrico de dos horas en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
- Modus operandi de ‘los profesionales’ de la okupación: de pedir comida a domicilio a colocar cunas y fotos con niños
- Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan
- Mallorca se dedica al ‘piraturismo’
- Nuevas imágenes del tiburón hallado en una playa de Palma
- Querer no es poder, los jóvenes no logran emanciparse en Palma: 'Los propietarios se han tomado la vivienda como un trabajo
- Último adiós a Ana María Jaume, mujer del fundador de Meliá Hotels, Gabriel Escarrer