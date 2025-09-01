La nueva Unió Mallorquina se presenta en Palma para "trabajar con honestidad" por la ciudadanía mallorquina

Unió Mallorquina, el partido regionalista fundado en 1982 que lideró Maria Antònia Munar y se disolvió en 2011 a consecuencia de los numerosos casos de corrupción, vuelve a la arena política renovado. O al menos ese es la intención con la que está trabajando.

Con este objetivo, la refundada Unió Mallorquina, que aspira a tener una estructura en todos los municipios de Mallorca, ha celebrado este lunes un acto en Palma, en uno de los salones del Hotel Artmadams, que quiere ser el inicio de una nueva etapa para la formación política. El encuentro ha contado con la participación de Damià Nicolau, secretario general; Ramón Ordoñez, presidente de la Gestora de UM en Palma; y Víctor Martí, alcalde de Binissalem y presidente de Unió Mallorquina.

Durante el acto, los dirigentes subrayaron que UM no es solo un proyecto político, sino "una ilusión compartida, un espacio donde las personas son el verdadero centro de todas las decisiones".

El público que asistió al acto celebrado en el Hotel Artmadams de Palma / UM

“Bienvenidos a UM, un lugar que se nutre del compromiso con nuestra tierra, con nuestros pueblos y con la gente que día a día construye el futuro de Mallorca”, destacó el presidente Víctor Martí.

Los representantes de la formación remarcaron que el objetivo de esta nueva etapa es claro: "trabajar con honestidad, con transparencia y con la firme convicción de que el bienestar colectivo esté siempre por encima de cualquier interés particular.

Con este acto, UM quiso reforzar su compromiso con la ciudadanía mallorquina y abrir un camino que busca devolver a la política insular la confianza, la cercanía y la responsabilidad que demandan los tiempos actuales.