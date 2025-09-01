La llegada de turistas internacionales a Baleares aumenta un 1% en julio con 3.832,68 millones de gasto

Baleares recibió un total de 2.566.441 turistas internacionales durante el mes de julio, lo que supone un incremento del 1% respecto al mismo mes del año anterior, con un gasto de 3.832,68 millones, un 1,6% más, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del mejor dato de llegadas de turistas internacionales y el mejor en cuanto a gasto en un mes de julio en la región de la serie histórica.

De media, cada turista que visitó Baleares gastó al día 242 euros en julio, un 9,62% más que el mismo mes del año anterior, y permaneció 6,16 días en las Islas. En total, el gasto medio por persona se situó en 1.493 euros, un 0,56% más que en julio del año anterior.

En lo que va de año hasta julio, 8,99 millones de turistas han visitado Baleares (+3,18%) y han dejado un gasto en la región de 11.624,58 millones de euros (+4,8%).

Por comunidades, la Comunidad más visitada fue Baleares con el 23,28% del total de turistas internacionales que viajaron al país, seguida de Cataluña (21,34%) y Andalucía (13,98%).

Datos nacionales

En todo el país, el gasto total de los turistas internacionales hasta julio ascendió a 76.074 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,2% respecto al mismo periodo de 2024.

En cuanto al número de turistas internacionales que llegaron a España en estos siete primeros meses de 2025, la cifra supera los 55,5 millones, con un crecimiento del 4,1% en relación al mismo periodo del año anterior.

Estos datos reflejan, según el Ministerio de Industria y Turismo, la continuidad de la tendencia al alza del gasto de los visitantes internacionales por encima de las llegadas, cuyo crecimiento se ha moderado en los últimos tres meses.

En los siete primeros meses de 2025 Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (17,6% del total), seguido de Alemania (11,7%) y Francia (8,1%). Por otro lado, las Comunidades Autónomas con mayor gasto acumulado son Canarias (18,5% del total), Cataluña (18,2%) y Baleares (15,3%).

En cuanto a visitantes, los principales países emisores en los siete primeros meses del año fueron Reino Unido (con casi 11 millones y un aumento del 4,3% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con más de 7,1 millones y un incremento del 1,7%), y Alemania (con más de 6,9 millones y un 1,6% más).

Los principales destinos en el acumulado del año son Cataluña (11,6 millones de turistas y un aumento del 1,1%); Canarias (9,1 millones y un 4,3% más) y Baleares (9 millones y un aumento del 3,2%).

El gasto sigue aumentando

En el mes de julio, el incremento del gasto de los turistas internacionales fue 4,5 puntos superiores que el aumento del número de visitantes extranjeros. Concretamente, en ese mes España recibió 11 millones de turistas internacionales, que generaron un gasto total superior a los 16.452 millones de euros. En comparación con el mismo mes del año anterior, las llegadas de visitantes aumentaron un 1,6%, mientras el gasto total creció un 6,1%.

Durante este mes, cada turista gastó un promedio de 1.493 euros, lo que representa un incremento del 4,4% respecto a julio del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes se situó en 210 euros, con un crecimiento interanual del 6,9%.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con casi 5,3 millones y un aumento anual del 1,7%.

En el mes de julio, Reino Unido sigue siendo el primer país de origen de las personas que nos visitan, con más de 2 millones de visitantes que dejaron en España 2.902 millones de euros.

A continuación, figuran los turistas procedentes de Francia, con 1,5 millones de visitantes y un gasto de 1.465 millones de euros; Alemania, con 1,1 millones de turistas y un gasto de 1.575 millones de euros; y Estados Unidos, con más de medio millón de visitantes que generaron un gasto de 1.174 millones de euros.

Baleares, destino mayoritario en julio

En cuanto a las comunidades autónomas, Baleares fue el destino principal de los turistas internacionales en julio, con 2.566.441 visitantes en este mes y un crecimiento interanual del 1%.

Por su parte, Cataluña recibió un total de 2.352.229 visitantes (-1,2%); Andalucía, 1.540.778 (+5,5%); Comunidad Valenciana, 1.494.369 (+1,4%); Canarias, 1.231.090 (+6%); y Comunidad de Madrid, 719.196 (-3,1%).

El resto de comunidades autónomas recibieron en julio un total de 1.119.149 viajeros extranjeros, con un crecimiento del 2,3% respecto al mismo mes de 2024