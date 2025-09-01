El IBI hotelero supone casi 40 millones de ingresos al año para los ayuntamientos

Los ayuntamientos de Mallorca sometidos a la mayor presión turística han encontrado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) aplicado a los hoteles una de sus principales válvulas de oxígeno financiero. Este tributo, que grava directamente a los establecimientos de alojamiento, se ha convertido en mucho más que un simple ingreso: actúa como un indicador palpable del peso que tiene la industria turística en la economía local y como un termómetro que mide, año tras año, la magnitud del fenómeno turístico en la isla.

A diferencia de la tasa turística —cuya recaudación está condicionada a factores como la ocupación o la duración de las estancias—, el IBI hotelero aporta una base estable y recurrente. Según los últimos datos del Catastro Inmobiliario del Ministerio de Hacienda, analizados por Diario de Mallorca, en 2024 la cifra global ascendió a 39,5 millones de euros. Un volumen de recursos que no solo refleja el músculo del sector hotelero, sino que también da pistas sobre cómo se financia la sostenibilidad de los municipios mallorquines en un contexto de presión poblacional creciente.

Palma y Calvià, los gigantes recaudatorios

El reparto de estos ingresos evidencia un mapa desigual. Calvià y Palma se sitúan como los gigantes indiscutibles de la recaudación. El primero encabeza la lista con 7,74 millones de euros, seguido muy de cerca por la capital, que ingresa 6,66 millones. Entre ambos superan con holgura los 14 millones, lo que equivale a más de un tercio de todo lo que se recauda en la isla por este concepto.

Junto a ellos, otros destinos turísticos consolidados refuerzan la élite recaudatoria: Alcúdia roza los 4,32 millones gracias al peso de sus zonas costeras, mientras que Sant Llorenç des Cardassar alcanza los 4,12 millones, impulsado por los complejos de Sa Coma y Cala Millor. A cierta distancia aparecen Capdepera (2,46 millones), con Cala Ratjada como epicentro, y Manacor (1,53 millones), donde Porto Cristo y la costa de Levante sostienen la cifra. También destacan Son Servera (1,92 millones), Santa Margalida (1,68 millones) y Pollença (1,11 millones), que completan el top ten de municipios con mayor aportación.

Ingresos moderados

En un segundo nivel, con cifras que oscilan entre los 100.000 y los 600.000 euros, se sitúan destinos donde la presión turística es significativa, pero menos masiva que en las grandes potencias. Andratx (597.961 euros), Felanitx (508.723 euros), Sóller (545.598 euros), Ses Salines (486.585 euros) o Artà (122.160 euros) conforman este grupo. Para ellos, el IBI hotelero no tiene la magnitud de Calvià o Palma, pero representa un ingreso complementario vital que ayuda a cuadrar presupuestos y financiar servicios básicos en temporadas de alta demanda.

En paralelo, municipios más pequeños como Banyalbufar (27.206 euros), Deià (103.956 euros), Valldemossa (16.582 euros) o Fornalutx (20.752 euros) reflejan otra cara del fenómeno: ingresos más modestos, pero que cobran especial relevancia en localidades donde el presupuesto anual es reducido y donde cada euro adicional puede marcar la diferencia en la capacidad de inversión municipal.

El mapa se extiende incluso hasta municipios con aportaciones simbólicas. Petra (1.695 euros), Lloret (1.839 euros), Maria de la Salut (3.940 euros) o Vilafranca de Bonany (11.146 euros) ilustran cómo la huella hotelera se reparte prácticamente por toda Mallorca.

Dos municipios rompen la norma

En el mapa fiscal de Mallorca hay dos casos que llaman poderosamente la atención y que se apartan de la tendencia general: Sant Llorenç des Cardassar y Muro. En ambos municipios, el peso del turismo es tan determinante que la recaudación por IBI hotelero llega a representar prácticamente la mitad de todos los ingresos municipales por este impuesto.

En Sant Llorenç, donde las playas de Sa Coma y Cala Millor concentran una potente oferta de plazas hoteleras, el IBI procedente de los establecimientos turísticos supone el 52 % del total. Una proporción que revela hasta qué punto la economía local se sostiene sobre la industria de la hospitalidad.

El caso de Muro es similar: con la playa de Muro como uno de los principales polos turísticos del norte de la isla, los hoteles aportan el 48 % de toda la recaudación del IBI. En la práctica, esto significa que casi uno de cada dos euros que entran en las arcas municipales a través de este tributo procede directamente de la actividad hotelera.

El debate sobre la sostenibilidad turística tiene en el IBI hotelero uno de sus argumentos más recurrentes. Los alcaldes de las zonas más saturadas defienden que este tributo, junto con la tasa turística y otras fuentes fiscales, permite afrontar los costes derivados de la llegada de millones de visitantes: desde el refuerzo de los servicios de limpieza y seguridad, hasta el mantenimiento de infraestructuras públicas sometidas a un uso intensivo.

De ahí que el impuesto se haya convertido en una herramienta política de primer orden. Mientras los críticos del modelo turístico denuncian la sobreexplotación de recursos y la saturación de la isla, los defensores recuerdan que sin la aportación directa de los hoteles vía IBI, los ayuntamientos tendrían aún más dificultades para sostener el pulso financiero.

Más allá de la retórica

En total, los 39,5 millones de euros recaudados en 2024 consolidan al IBI hotelero como un pilar de la financiación local en Mallorca. Más que un simple dato contable, la cifra se convierte en un reflejo de la interdependencia entre turismo y administración pública: sin visitantes no habría tal volumen de ingresos, y sin esos recursos, los municipios tendrían serias complicaciones para gestionar la presión que genera el propio turismo.n