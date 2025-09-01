Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Govern repite la adjudicación de sustituciones docentes por los errores denunciados en el primer proceso

El sindicato ANPE había reclamado a la conselleria de Educación este mismo lunes realizar de nuevo el proceso por los errores detectados

El conseller de Educación, Antoni Vera, durante su visita este lunes al CEIP Na Penyal de Cala Millor.

El conseller de Educación, Antoni Vera, durante su visita este lunes al CEIP Na Penyal de Cala Millor. / CAIB

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Palma

El Govern, a través de la dirección general de Personal Docente de la conselleria de Educación, ha decidido repetir la adjudicación de 852 plazas asignadas este lunes a profesores interinos para realizar sustituciones en centros educativos de Balears.

La suspensión del proceso se ha producido tras las críticas de los sindicatos educativos por los errores detectados en el sistema de adjudicación de este trámite del 1 de septiembre. En concreto, el sindicato ANPE había solicitado a la conselleria de Educación que revisara y repitiera la adjudicación de plazas del primer trámite de septiembre tras detectar lo que ha considerado un error en el sistema informático de asignación.

Según el sindicato, varios docentes interinos han manifestado su malestar al comprobar que las sustituciones les fueron asignadas de manera incorrecta. La incidencia se habría producido porque el programa aplicó de forma generalizada la opción de renuncia a cualquier plaza, cuando debía limitarse únicamente a las no deseadas por los participantes en el proceso.

“Después de comprobar dichos errores, hemos pedido a Educación que retire esta primera adjudicación y que la repita como corresponde, puesto que la renuncia solo se tenía que aplicar a la parte extraordinaria del trámite”, señaló ANPE en un comunicado. El sindicato también ha exigido a la Administración que informe del fallo a todo el profesorado afectado y que rehaga la adjudicación con la máxima celeridad. Según advierten, de no corregirse de inmediato, la incidencia podría retrasar el inicio de los contratos e incluso afectar a las nóminas del personal interino.

La dirección general de Personal Docente ha informado que repetiría en breve el proceso. Y así lo ha hecho, realizando una nueva adjudicación de estas plazas. También ha informado que los adjudicatarios recibirán un correo electrónico informando de la misma o de su renuncia en caso de que la hayan ejercido.

