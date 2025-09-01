El Govern pide la contingencia migratoria ante la llegada de pateras: "Somos frontera sur de Europa, pero no recibimos el apoyo que corresponde"

El Govern pide formalmente la contingencia migratoria para Baleares al considerar que las islas han llegado al límite y no pueden acoger a más menores migrantes no acompañados "en condiciones de dignidad". Además, la presidenta del Ejecutivo balear pide que se actúe en origen y contra las mafias ante la creciente llegada de pateras a las costas del archipiélago. El objetivo es "paralizar el traslado de menores no acompañados procedentes de otras comunidades autónomas".

El Govern justifica esta petición por el "contexto de presión sin precedentes" ya que, según los datos oficiales, solo en los ocho primeros meses del año han llegado a las costas de Baleares 4.895 personas migradas en situación irregular, de las cuales más de 350 son menores no acompañados que han pasado a ser tutelados por los consells insulares.

En las islas ya se tutelan 694 menores migrantes no acompañados, cuando el Real Decreto 743/2025 establece una capacidad ordinaria de 406 plazas, advierte el Govern. "Esto implica que 2 de cada 3 menores tutelados en el archipiélago son jóvenes migrados y que el sistema sufre una sobreocupación superior al 1.000%", explican desde el Ejecutivo autonómico.

En unas declaraciones ante los medios, Prohens advierte de que el sistema de protección de la infancia en Baleares está desbordado: "Dos de cada tres menores tutelados en las islas son migrantes no acompañados". Según Prohens, este hecho convierte el sistema en meramente asistencial y obliga a "poner freno con todos los instrumentos legales posibles".

La presidenta critica que el Ejecutivo central no reconozca oficialmente la ruta migratoria que afecta a las islas, lo que provoca que no lleguen los recursos necesarios: "Somos frontera sur de Europa, pero no recibimos el apoyo que corresponde".

Recursos judiciales contra el Gobierno central

Prohens confirma que el Consell de Govern aprueba ya dos recursos contra los decretos del Ejecutivo central y prepara un tercero, en los que reclama el reconocimiento de la contingencia migratoria. La presidenta defiende que usar los tribunales es una obligación en un Estado de derecho y rechaza las amenazas: "No se puede amenazar a una presidenta autonómica por llevar un recurso al Tribunal Supremo".

Críticas a la gestión del Estado

La líder balear acusa al Gobierno de España de incoherencia: reconoce la emergencia migratoria cuando se trata de habilitar carpas, terminales portuarias o incluso hoteles para acoger migrantes, pero niega la misma emergencia cuando se trata de reforzar plantillas policiales, reclamar a la Unión Europea la activación de Frontex o dotar de recursos al sistema de protección de menores.

Actualmente, según Prohens, el Estado reconoce una capacidad para 400 menores, cuando en realidad Baleares tutela ya más de 600, con un incremento constante: "Este mes de agosto atendemos a 60 menores nuevos y la cifra seguirá creciendo hasta final de año".

Acusaciones de insolidaridad

Prohens también responde a las declaraciones del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que asegura que el problema no afecta únicamente a la comunidad porque los migrantes acaban trasladándose a otras regiones. La presidenta califica esas palabras de "irresponsables, insolidarias e inhumanas" y reprocha que el Ejecutivo central espere a que la situación se convierta en un nuevo caso como el de Canarias: "Saben lo que pasa, pero no actúan".