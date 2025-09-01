El Gobierno prolonga hasta finales de octubre el refuerzo policial de verano "por la emergencia migratoria en Baleares"

El Gobierno ha confirmado que prorrogará hasta finales de octubre el plan de refuerzo de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados a Baleares durante la temporada alta turística.

El Ministerio del Interior ya amplió la vigencia de la Operación Verano durante septiembre para el caso concreto del archipiélago y ahora, con esta nueva medida, atiende la petición trasladada por la Delegación del Gobierno, ante las nuevas circunstancias planteadas "por la emergencia migratoria", señala el comunicado.

Ante el mayor volumen de llegadas de pateras que se ha producido en las últimas semanas, el Gobierno ha activado una serie de recursos adicionales en distintos ámbitos, dirigidos a ampliar y adaptar la capacidad de respuesta de Balears frente a esta emergencia migratoria. Así, pues, Salvamento Marítimo incorporará en breve a su flota una nueva embarcación, que se suma al operativo desplegado este verano, que se ha compuesto de 6 salvamares, una guardamar, un remolcador, un helicóptero y 4 lanchas.

Por otra parte, Interior ultima los procedimientos para iniciar la licitación de un punto SIVE (Sistema Integrado de Vigilancia Exterior) en Formentera, que permitirá fortalecer la vigilancia marítima en la Pitiüsa menor.

Todas estas acciones se suman a la ampliación de los medios de acogida temporal y primera asistencia y atención humanitaria a las personas migrantes en los puertos de Palma, Ibiza y Formentera.

En los próximos días comenzará la instalación de los recintos modulares que prestarán este servicio en los espacios cedidos por Autoridad Portuaria. Paralelamente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha ampliado el convenio con Cruz Roja para la cobertura de los servicios básicos de atención sanitaria y de primeras necesidades destinados a estas personas en tránsito hacia la península.

La declaración de emergencia aprobada a mediados de agosto por la Secretaría de Estado de Migraciones destina un presupuesto de 6,7 millones de euros para las distintas actuaciones previstas, que incluyen la obra civil para las instalaciones modulares, así como la compra de material, la climatización y el mobiliario necesarios para su correcto funcionamiento, y los servicios de manutención, seguridad, limpieza, transporte y atención que se deriven del mismo.