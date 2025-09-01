El Gobierno no declarará la contingencia migratoria en Baleares porque "no reúne las condiciones"
El Gobierno anuncia que extiende hasta finales de octubre el plan de refuerzo de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en Baleares durante la temporada turística
El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, sostiene que las islas no reúnen las condiciones fijadas por el Ejecutivo central para declarar la contingencia migratoria después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, haya anunciado esta mañana en IB3 que iban a pedir la declaración porque el archipiélago no puede acoger a más menores migrantes no acompañados "en condiciones de dignidad".
Según explica, ese escenario solo se da cuando se triplica la capacidad de acogida de menores migrantes no acompañados, algo que según el Gobierno no ocurre en Baleares. Rodríguez apunta que únicamente Canarias, Ceuta y Melilla cumplen con los parámetros establecidos.
El Gobierno anuncia que extiende hasta finales de octubre el plan de refuerzo de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en Baleares durante la temporada turística. Interior ya había prolongado en septiembre la Operación Verano en el archipiélago y ahora amplía la medida tras la petición de la Delegación, motivada por el repunte en la llegada de pateras de las últimas semanas.
En paralelo, Salvamento Marítimo incorporará en breve una nueva embarcación a su dispositivo en Baleares, que este verano incluye seis salvamares, una guardamar, un remolcador, un helicóptero y cuatro lanchas rápidas. Además, Interior ultima la licitación de un nuevo radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en Formentera, acompañado de instalaciones modulares que Autoridad Portuaria ya ha cedido para este fin.
El Ministerio de Inclusión y Migraciones también amplía el convenio con Cruz Roja para cubrir servicios de atención sanitaria y de primera necesidad a las personas rescatadas, dentro de un paquete de medidas valorado en 6,7 millones de euros. Esta inversión incluye obras para los módulos, material, climatización, mobiliario y servicios de manutención, limpieza, seguridad y transporte.
Críticas a Prohens y llamado a la cooperación
Rodríguez lamenta las declaraciones de la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien insiste en que el Estado no aporta recursos suficientes para la acogida de menores. El delegado acusa a la líder autonómica de no asistir a las reuniones convocadas por el Ministerio de Infancia y Juventud.
Además, el delegado recalca que la inmigración irregular es un fenómeno complejo que no afecta solo a Baleares, sino también a toda la frontera sur de Europa, incluyendo Italia y Grecia. Por ello, insiste en que la solución pasa por la cooperación institucional y por garantizar una inmigración "regular, ordenada y segura".
Lucha contra las mafias
Rodríguez Badal subraya el trabajo de las fuerzas de seguridad, tanto en la vigilancia marítima como en la persecución de las mafias. Recuerda que en lo que va de año se han detenido a más de 65 patrones de embarcaciones que se lucran con la desesperación de migrantes, entre ellos muchos menores que arriesgan su vida en travesías precarias.
