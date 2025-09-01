El Gobierno Central sí reconoce la emergencia migratoria en Baleares para hacer obras en el Puerto de Palma y adecuar el recinto ante el aluvión migratorio que ha padecido el archipiélago durante este verano. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones remitió la semana pasada una carta a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) y a la conselleria del Mar declarando la emergencia del territorio y afirmando que "desde principio de 2025, ha habido un incremento sin precedentes en el número de llegadas de personas migrantes a las islas".

En este sentido, el escrito del Ministerio argumenta que "hasta la fecha han llegado a Baleares un total de 4.156 personas, con picos de llegadas semanales de más de 300 personas. Concretamente, en los tres primeros días la semana del 11 de agosto se han producido más de 700 llegadas. En comparación, en 2023 y 2024 llegaron respectivamente 2.284 y 5.808 personas teniendo en cuenta el año completo".

De esta forma, el Gobierno Central reconoce que "este número de llegadas, impredecible, ha desbordado las capacidades del programa de atención humanitaria en este territorio". No obstante, el Ministerio destaca la necesidad de seguir atendiendo "las necesidades básicas de las personas llegadas a costas", por lo que se acuerda declarar la emergencia para la ejecución de las obras en el Puerto de Palma.

Contratación de emergencia

Asimismo, el Ministerio de Migraciones también acuerda "autorizar la contratación por el procedimiento de emergencia de las actuaciones que permitan facilitar el adecuado funcionamiento del operativo". Entre dichas actuaciones destacan "el arrendamiento y, en su caso, servicios de habilitación de los espacios necesarios para garantizar alojamiento y atención adecuados a las personas que se alojen en ellos, servicios de alojamiento de urgencia en establecimientos hoteleros, mantenimiento preventivo y correctivo y las obras".

También se acuerda la contratación por emergencia de "servicios y suministros relacionados con la atención de las necesidades básicas de alimentación, descanso, salubridad, seguridad, acompañamiento e información, los servicios de traducción e interpretación, servicios de transporte, incluido el transporte entre islas y a la Península, suministro de material informático y de conectividad, así como servicios de instalación, en su caso y servicios y suministros de atención médica a las personas atendidas en los recursos de emergencia.

Estación Marítima

Cabe señalar que durante este verano la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ya ha tenido que habilitar la estación marítima número tres del puerto de Palma para que los migrantes llegados en patera que esperan su traslado a la Península puedieran pasar la noche bajo techo.

De este modo, según informó la Autoridad Portuaria en un comunicado, las personas que lleguen en pateras a Baleares y que tengan que ser trasladadas a un centro de acogida en la Península podrán pasar la noche en el interior de la estación.

Asimismo, ciudadanos y trabajadores de los alrededores de la Estación Marítima han denunciado que los recién llegados se ven obligados a pasar hasta dos noches en la calle antes de ser trasladados a la península. La falta de un lugar digno para pernoctar, la escasa asistencia humanitaria y la ausencia de soluciones a corto plazo han encendido las alarmas entre quienes ven cómo estos hombres y mujeres -"muchas más que antes"-, pasan horas y horas sin recursos y sin saber qué hacer.

Contingencia migratoria

Cabe señalar que el Govern de Marga Prohens va a solicitar la contingencia migratoria para quedar fuera del reparto de menores migrantes procedentes de Canarias. Sin embargo, el Gobierno Central defiende que los datos actuales de Baleares no le permiten acogerse a esta circunstancia, advirtiendo de que enviaría a la Policía si no aceptaban dicho reparto.