El drama de la vivienda, en el punto de mira de los jóvenes políticos mallorquines: de apostar por más construcción a la limitación de precios

Aunque a menudo cruzan reproches en Twitter y tienen numerosas diferencias ideológicas, los jóvenes políticos comparten más inquietudes de las que aparentan. A pesar de que algunos ya tienen tintes de sus predecesores y han adquirido el tono solemne que la institución brinda, sus preocupaciones son las mismas que las de cualquier otro que no participa en la vida pública.

La vivienda y las faltas de oportunidades aparecen como denominador común para la presidenta de Nuevas Generaciones del PP de Mallorca, Mireia Martínez, la secretaria general de Juventudes Socialistas de Baleares, Ana Maria Muela, el secretario general de Mallorca Nova (Més), Ferran Montero y la concejal de Juventud de Vox en Marratxí, Carlota Ariza.

Los cuatro creen que el principal obstáculo para acceder a una vivienda es el precio. A esta “emergencia” se le suma otra paradoja; se exige mayor formación que se ve ‘recompensada’ con precariedad laboral y salarios que dificultan la emancipación. “Nos preocupa el futuro y esto engloba muchas cosas: de qué trabajaremos, dónde viviremos, si la formación que tenemos nos servirá en el mundo laboral”, señala Martínez. Muela y Ariza coinciden en la crisis de la vivienda y la falta de oportunidades, la socialista añade la deficiencia de transporte público y la concejal la inmigración como principales inquietudes. Montero, por su parte, va más allá: “Además de la vivienda, el problema es el modelo económico, basado en el turismo”.

Las diferencias aparecen al proponer soluciones. Desde el Partido Popular defienden que el problema de la vivienda “no puede resolverse en dos años”, aunque aseguran que se están “dando pasos” con medidas como “la hipoteca joven o las bonificaciones para la compra del primer piso”. Justo en contra de estas se posiciona Ferran Montero: “El bono joven es un insulto, personas con menos recursos compiten por un piso con quienes ganan 60.000 euros al año”. Para Mallorca Nova la clave está en “regular precios, expropiar pisos vacíos de fondos buitre y garantizar que al menos el 15% del alquiler sea social”. Desde Juventudes Socialistas plantean “limitar la especulación, prohibir el alquiler vacacional en zonas tensionadas, penalizar pisos vacíos y ampliar el parque público de la vivienda”. Ariza reduce el problema a “una cuestión básica de oferta y demanda”: “De esta forma bajarían los precios. Hay que construir viviendas, pero con prioridad nacional”.

Inmigración y turismo

La llegada de pateras en las costas baleares ha convertido la inmigración en uno de los debates más sensibles. Aunque los cuatro jóvenes consideran que es una problemática, la abordan desde distintos puntos.

“Entendemos y empatizamos con estas personas, pero tenemos que tener en cuenta que Mallorca tiene un límite”, explica Martínez. Mientras Montero y Muela se centran en la dimensión humanitaria. “No se les tiene que tratar como delincuentes ni como un recurso económico, tienen que tener los mismos derechos”, defiende la socialista. Montero añade un matiz: “Vienen de países donde la Unión Europea ha incidido en sus territorios y en que su situación sea así, por lo que tenemos parte de responsabilidad”.

Para Ariza, la inmigración es “una de las principales preocupaciones de la ciudadanía”. Precisa que no se oponen a la inmigración en sí, sino a la “ilegal, masiva y descontrolada”. Denuncia que “se ha consolidado una ruta desde Argelia” y reclama “deportaciones” para quienes “vienen aquí a hacer del delinquir su forma de vida o promueven culturas incompatibles con nuestros derechos y libertades”.

En cuanto a turismo, los jóvenes de izquierda consideran que el modelo actual no es “sostenible” y por ese motivo se sumaron a las manifestaciones en contra de la masificación. Muela aboga por un “decrecimiento controlado” con medidas como “prohibir alquileres turísticos”. Montero coincide en que “no es sostenible ni a corto plazo” y plantea diversificar la economía hacia sectores como “la investigación, el desarrollo y la industria, acompañados de políticas fiscales que faciliten la transición”.

Desde Vox rechazan el concepto de “masificación” y defienden un “turismo de calidad y desestacionalizado”. Para Ariza, las protestas contra el turismo son incompresibles: “Es la principal industria que nos mantiene y nos aporta riqueza”.

Lengua y tauromaquia

Desde el movimiento de las camisetas verdes en 2013, el uso del catalán en escuelas y administración sigue siendo una baza política que distingue a la derecha e izquierda.

Ariza (Vox) y Martínez (PP) abogan por la “libertad” de elección, ambas insisten en que son dos lenguas que “han de convivir”. “Nosotros defendemos toda lengua balear, pero si estamos en contra de la imposición que hay en Baleares”, señala Ariza. Martínez añade que la lengua debería ser un motivo de “apertura y respeto” y denuncia que “se está intentando crear una confrontación donde no debería haberla”.

Por el contrario, Muela (PSOE) y Montero (Més) defienden la “protección” y consideran que debería ser un “requisito” para los funcionarios. “Es imprescindible que la lengua se mantenga en la educación y la cultura”, señala la primera. Montero lo vincula a la identidad: “Se están produciendo retrocesos que nos costarán lo que somos”. En esta misma línea, el joven de Mallorca Nova sentencia: “El último ataque a la lengua fue el José Ramón Bauzá, pensábamos que Marga Prohens no tropezaría con la misma piedra”.

El pasado siete de agosto, tras varios años de ausencia, se permitió la entrada de menores a la Plaza de Toros de Palma. Ante esta situación, la izquierda se muestra “totalmente en contra”. “No se puede hacer cultura mediante el sufrimiento de los animales”, afirma Muela y Montero suscribe: “Ponen la excusa de la tradición, pero hay muchas tradiciones que cambian porque la sociedad lo hace. Etiquetarlo como cultura ya es insultante”. Para Ariza el toro es “nuestro símbolo” y “una actividad económica importante”. Además, defiende la “libertad de elección”: “Los padres pueden elegir a qué festejos llevar a sus hijos. Prohibir es absurdo, cada uno educa como considera”.

Huelgas y conflictividad laboral

Estos dos meses estivales han estado marcados por la conflictividad laboral. Trabajadores del TIB, del transporte sanitario, del Handling, entre otros, se han manifestado contra la precariedad y las condiciones laborales. Muela, Montero y Ariza lo “entienden”.

Asimismo, el secretario general de Mallorca Nova da la “bienvenida” a las manifestaciones en plena temporada: "Ahora podrán hacer más presión. En estos dos años las protestas se han agravado”. Para la mejoría de los distintos sectores, Muela defiende que se “aumenten los salarios” para poder afrontar los alquileres, así como fomentar trabajos menos estacionalizados. Ariza reclama que se “escuchen a los trabajadores y sus reclamos” y aboga por un “equilibrio entre los intereses de unos y otros”.

Entre el desencanto y la esperanza

A pesar de los desencuentros, los jóvenes dirigentes coinciden en que la política sigue siendo el lugar donde se dirimen las grandes preocupaciones de su generación. Sin embargo, la polarización y las tensiones del debate público pueden atraer o alejar a la juventud de la participación.

Martínez cree que los jóvenes muestran interés aunque no todos: “Hay muchas noticias que alejan; dicen que el gobierno está robando, que hay políticos de un gobierno que se dice feminista con prostitutas”. Sin embargo, anima a los jóvenes a que se “sumen” a la opción que más les represente: “En el PP se nos escucha y se nos tiene en cuenta”. Muela (PSOE) habla de “crisis de la democracia” y propone “acercar las políticas mediante el municipalismo” y plantear medidas “valientes e innovadoras”.

Montero señala que los partidos cuando gobiernan “no demuestran que la política es necesaria”, pero insiste en que en día a día sí lo es: “Si no cogemos un bus porque va lleno es política, si no podemos estudiar en nuestra comunidad autónoma es política, si no podemos acceder a la vivienda también”. Ariza (Vox) explica que los jóvenes se sienten atraídos por partidos que “hablan claro” y buscan soluciones, alejándose de la corrupción: “Cuando surge un proyecto político como el nuestro te anima y dices: hay alguien que sí habla por nosotros y nos da voz”.

“Limitar los precios del alquiler”, “el tema de la vivienda es primordial, vemos el futuro con una incertidumbre brutal”, “sin duda, facilitar el acceso a la vivienda”; son las respuestas de Muela, Montero y Ariza al ser preguntados por una única medida que aplicarían para mejorar la vida de los jóvenes. Martínez evita elegir solo una: “Sanidad, mercado laboral, vivienda, seguridad, economía… Hay tantos temas que nos preocupan, que es muy complicado quedarse con uno”.