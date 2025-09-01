El Consell reivindica sus datos sobre el alquiler turístico ilegal tras las críticas de Habtur

El Consell de Mallorca reivindica sus datos sobre el alquiler turístico ilegal tras las críticas lanzadas desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Baleares (Habtur). El presidente de la institución, Llorenç Galmés, muestra "su máximo apoyo" hacia el conseller de Turismo, Marcial Rodríguez, y hacia "los datos presentados" en el informe.

"La semana pasada se presentó una radiografía, encargada a una empresa, de la situación a día de hoy. Nuestro posicionamiento, y el mío como presidente, es de máximo apoyo a Marcial Rodríguez y su departamento", afirma Galmés. Si la patronal del alquiler turístico quiere acceder a "cualquier tipo de información", señala el líder popular, puede acudir al Consell y consultar el procedimiento mediante el cual se consiguieron los citados datos.

Críticas de Habtur

Cabe señalar que Habtur descalificó el pasado viernes los datos difundidos por el Consell de Mallorca según los cuales el 40 % de la oferta de las viviendas turísticas que se anuncian en plataformas como Airbnb son ilegales. Acusa al Departamento de Turismo de general alarma y “estigmatizar” al sector. La patronal pone en duda la fiabilidad del análisis difundido, exige una auditoría externa y la dimisión del conseller José Marcial Rodríguez por “fracasar” en su labor si se demuestra su veracidad.

Turismo presentó el jueves en rueda de prensa “una radiografía real” de la oferta ilegal en Mallorca según la cual 7.978 viviendas de alquiler vacacional sobre 20.204 analizadas que se anuncian en el mercado no tienen licencia, lo que correspondería a 42.342 plazas turísticas. Este análisis “pionero”, según explicó Rodríguez, que por primera vez cuantifica la oferta turística ilegal en la isla y surge tras monitorizar 400.000 anuncios durante los últimos doce meses lo echa por tierra Habtur.

La patronal además de cuestionar “la fiabilidad" de las cifras apunta a un “posible derroche” de fondos públicos. El informe lo ha llevado a cabo una plataforma privada contratada por el Consell, Talk&Code, "para detectar y categorizar inmuebles, pero no ha publicado la metodología ni los márgenes de error”, critican desde Habtur.