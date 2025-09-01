El Consell descarta ampliar sus plazas para menores migrantes pese a encontrarse "al límite"

El Consell de Mallorca ha descartado ampliar el número de plazas específicas para menores extranjeros no acompañados dentro del sistema de protección insular pese a que su situación ha llegado "al límite" y soportan una sobreocupación del 1.150%.

Lo ha confirmado este lunes en una rueda de prensa el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, quien ha asegurado que pese a que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) cuenta este 2025 con el presupuesto más elevado de su historia no tiene capacidad para atender a más menores migrantes.

"Nuestra situación ha llegado al límite, lo decimos por activa y por pasiva. Tenemos una sobreocupación del 1.150% de nuestros centros y dos de cada tres menores dentro del sistema de protección son migrantes. No tenemos más capacidad para poder atender a estos niños, es un drama humanitario", ha dicho.

El sistema de protección de menores del IMAS cuenta actualmente cuenta con unas 40 plazas específicas para menores extranjeros no acompañados, aunque tiene tutelados a unos 460. De estos, más de una cuarentena llegaron solo durante el mes de agosto.

Pese a ello, preguntado por los periodistas, Galmés ha asegurado que no está sobre la mesa la posibilidad de ampliar el número de plazas para estos menores. Sí que se está trabajando, ha contrapuesto, en habilitar un espacio de acogida de emergencia en el antiguo cuartel de Son Tous, que será "temporal" y que desearía no tener que poner en marcha.

Ese recurso extraordinario, ha matizado, será solo para los menores migrantes que lleguen en pateras a las costas de Mallorca y que el Consell tiene la obligación de atender. No está pensado, ha detallado, para los menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla que podrían llegar a la isla fruto del reparto entre comunidades.

La crisis migratoria que afecta a Baleares, ha considerado, se debe solucionar mediante el trabajo en los países de origen, el reconocimiento de la ruta desde Argelia y la protección de las fronteras activando el despliegue de los efectivos de Frontex, y no "llevando migrantes irregulares a hoteles de nuestra isla".

Galmés también ha aprovechado para criticar que el delegado del Gobierno en el archipiélago, Alfonso Rodríguez, se haya "negado" a recibir a los presidentes de los cuatro consells insulares para abordar la atención de los menores migrantes, sobre los que tienen competencias.