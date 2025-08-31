Mallorca clama por una Palestina libre: "No es una guerra, es un genocidio"

Mallorca se ha sumado este domingo al movimiento de la Global Sumud Flotilla. Para solidarizarse con la veintena de barcos que han zarpado del puerto de Barcelona dirección a Gaza con ayuda humanitaria. Se han organizado cuatro acciones en los puertos de Alcúdia, Portocolom y Sóller y en el de Palma. En Ciutat, en una concentración convocada junto al edificio de la Autoritat Portuària, se han reunido esta tarde cientos de manifestantes para clamar por una Palestina libre y exigir a Israel que "pare el genocidio".

Los participantes, alrededor de 500 según la Delegación del Gobierno, han ido llegando a la explanada con pancartas y se han ido colocando en torno a una gigante bandera de Palestina. Después se ha leído un manifiesto, al que ha puesto voz Xima Flexas, en el que se ha clamado para que Occidente, la UE y el Gobierno español dejen de ser "cómplices" y de "ignorar la barbarie genocida.

Después han marchado hasta Dat Murada y delante de la Catedral han colgado la gran enseña palestina. "Viva Palestina libre"; "viva la resistencia palestina"; "Israel asesina, Europa patrocina" o "no es una guerra, es un genocidio", han sido algunas de las proclamas de los manifestantes Muchos se han acompañado de pancartas, camisetas o banderas palestinas para denunciar la tragedia que enfrenta cada día la población de la Franja de Gaza.

Como representantes de la delegación balear para denunciar la ofensiva israelí en Palestina y exigir a los gobiernos europeos una respuesta viajan tres mujeres de la isla: Reyes Rigo, acupuntora residente en Palma, Alejandra Martínez, jurista y comunicadora, y la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz.

Las tres activistas ya intentaron llegar a Gaza el pasado mes de junio en otra flotilla, que finalmente fue interceptada por las autoridades egipcias antes de alcanzar su destino.