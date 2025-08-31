Lucha contra la okupación: «El llamado desahucio ‘exprés’ no existe»

«El ‘desahucio exprés’ no existe», indica rotundo el abogado Enrique Oltra, argumentando que los plazos y las garantías hacen que los procesos puedan seguir alargándose meses y años y que al final esta vía acelerada pueda aplicarse en un porcentaje simbólico de casos.

Cada episodio de okupación «es un mundo», se dan muchísimos condicionantes y casuísticas. Por ejemplo, hay mucha diferencia si se trata de una primera o una segunda residencia, pero en cualquier caso, subraya el abogado, hay que llamar a la policía «inmediatamente» en cuanto se detecta la okupación.

Lo mejor en cualquier caso , insiste Oltra, es «prevenir» e evitar verse inmenso en un proceso que será largo y costoso de revertir. Él es partidario de instalar sistemas de seguridad si la casa va a estar vacía, aunque sea por muy poco tiempo, subraya.

A la hora de alquilar una vivienda él aconseja a los arrendadores comprobar bien la solvencia real de los posibles inquilinos, con su vida laboral y la renta: «Al final las nóminas se pueden falsificar», advierte.

Recomienda también contratar un seguro de impago y pide desconfiar de alguien que no cumple requisitos pero ofrece pagar una gran cantidad por adelantado: «Seguramente no volverás a cobrar nada más".