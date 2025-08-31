Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lucha contra la okupación: «El llamado desahucio ‘exprés’ no existe»

El abogado Enrique Oltra, especializado en propiedad y sector inmobiliario, da consejos y claves para evitar la usurpación de vivienda

El abogado Enrique Oltra lleva casos de propietarios afectados por la okupación

El abogado Enrique Oltra lleva casos de propietarios afectados por la okupación / DM

Mar Ferragut Rámiz

Mar Ferragut Rámiz

Palma

«El ‘desahucio exprés’ no existe», indica rotundo el abogado Enrique Oltra, argumentando que los plazos y las garantías hacen que los procesos puedan seguir alargándose meses y años y que al final esta vía acelerada pueda aplicarse en un porcentaje simbólico de casos.

Cada episodio de okupación «es un mundo», se dan muchísimos condicionantes y casuísticas. Por ejemplo, hay mucha diferencia si se trata de una primera o una segunda residencia, pero en cualquier caso, subraya el abogado, hay que llamar a la policía «inmediatamente» en cuanto se detecta la okupación.

Lo mejor en cualquier caso , insiste Oltra, es «prevenir» e evitar verse inmenso en un proceso que será largo y costoso de revertir. Él es partidario de instalar sistemas de seguridad si la casa va a estar vacía, aunque sea por muy poco tiempo, subraya.

A la hora de alquilar una vivienda él aconseja a los arrendadores comprobar bien la solvencia real de los posibles inquilinos, con su vida laboral y la renta: «Al final las nóminas se pueden falsificar», advierte.

Recomienda también contratar un seguro de impago y pide desconfiar de alguien que no cumple requisitos pero ofrece pagar una gran cantidad por adelantado: «Seguramente no volverás a cobrar nada más".

