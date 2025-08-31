Lluís Ballester, doctor en Sociología: "Regular el acceso a contenido sexual es clave, pero no servirá de nada sin educación"

¿Cree que la nueva regulación de verificación de edad en el Reino Unido, que exige métodos más robustos que un simple ‘tick-box’, es la respuesta adecuada para proteger a los menores del acceso a contenido perjudicial en internet?

Las medidas como la verificación de edad robusta, implementadas en el Reino Unido y propuestas en otros países, son aceptables y necesarias como parte de una protección para la infancia, comparándolas con restricciones similares a las del consumo de alcohol, ya que no eliminan el problema por completo, pero son razonables. Sin embargo, estas medidas no son suficientes por sí solas. Muchas de estas soluciones dejan fuera realidades clave, como los contenidos perjudiciales que se encuentran fuera de plataformas específicas, por ejemplo en redes sociales, videojuegos o servicios como Telegram y OnlyFans, y son fáciles de eludir con VPN [redes privadas virtuales]. La solución debe ser integral, combinando mecanismos técnicos y legales con educación afectiva y sexual, prevención y fortalecimiento del pensamiento crítico. Además, es crucial que los sistemas de verificación sean gestionados por entidades independientes para garantizar el respeto a la privacidad.

Los datos muestran una caída del 50% en el tráfico de sitios como Pornhub en el Reino Unido. ¿Considera que esta disminución refleja un éxito genuino en la protección de menores o es una consecuencia temporal que los usuarios superarán con el tiempo?

Una caída significativa en el tráfico de sitios como Pornhub en el Reino Unido no debe interpretarse inmediatamente como un éxito permanente en la protección de menores. Este tipo de restricciones técnicas pueden tener un efecto importante a corto plazo, pero no eliminan el problema de forma duradera. La industria y los consumidores tienden a adaptarse a las nuevas barreras, por lo que es probable que la caída del tráfico sea temporal y que los usuarios encuentren otras vías para acceder al contenido. Sin un enfoque integral, cualquier disminución en el tráfico es más un espejismo que un cambio estructural y duradero en la protección.

En este sentido, la ley ha llevado a un aumento en el uso de redes privadas virtuales (VPN). ¿Cree que esto podría desviar a los usuarios, incluidos los menores, a rincones menos regulados y potencialmente más peligrosos de internet, o el riesgo es mínimo?

Este ‘efecto desplazamiento’, si no se desarrollan otras medidas educativas y culturales, puede exponer a niños, niñas y adolescentes a servicios que no solo son menos controlados, sino incluso más inseguros y arriesgados, por ejemplo plataformas no sujetas a ninguna regulación europea o que permiten una mayor captura de datos, ausencia de controles parentales y acceso a contenido extremo o ilegal. Por lo tanto, el riesgo no es mínimo ni despreciable, sino una consecuencia directa y preocupante de centrar la protección exclusivamente en sistemas técnicos de restricción, útiles, pero de manera limitada.

Uno de los métodos de verificación aceptados es la estimación de edad facial mediante inteligencia artificial. ¿Qué preocupaciones éticas y de privacidad plantea este tipo de tecnología, especialmente en el contexto de contenido pornográfico?

Los sistemas de verificación, incluidas las soluciones biométricas, son útiles, pero no están exentos de riesgos éticos y de privacidad. Es esencial que exista una estricta separación entre la entidad que verifica la edad y la que ofrece el contenido, para evitar conflictos de interés y el uso indebido de datos. La información biométrica, como los datos faciales, es extremadamente sensible y, si no se gestiona con altos estándares de cifrado, es vulnerable a filtraciones. El historial de seguridad de las empresas tecnológicas demuestra que el riesgo cero no existe, lo que genera desconfianza. Por ello, la privacidad y la dignidad personal deben ser el eje de cualquier solución técnica, especialmente en el caso de los menores. Todo despliegue de estas tecnologías debe ir acompañado de fuertes garantías legales, técnicas y éticas.

¿Cómo impacta esta nueva regulación en la privacidad de los usuarios adultos? ¿Hay un riesgo de que sus datos personales, como la información bancaria o de documentos de identidad, queden expuestos?

Si la gestión de la verificación se hace obligatoria para las empresas, estas podrían hacer usos fraudulentos, como guardar datos o venderlos a terceros.

La Comisión eligió en mayo a España para su piloto europeo de verificación de edad, ¿cree que la medida que ya se ha puesto en marcha en Reino Unido llegará pronto a España? ¿se está retrasando?

El despliegue de la verificación de edad que ya está en marcha en Reino Unido no debería retrasarse demasiado en España. España ha sido seleccionada por la Comisión Europea como país piloto para el desarrollo de una herramienta europea de verificación de edad, a través de la aplicación ‘Cartera Digital Beta’. Esta app es una de las más avanzadas y ya está alineada con los estándares técnicos y de privacidad fijados por la Comisión, aunque aún necesita certificación de seguridad antes de su lanzamiento final. Por lo que sé, se prevé que la cartera digital europea, que incluirá la verificación de edad, sea obligatoria en todos los Estados miembros a partir de noviembre de 2026. España será uno de los primeros países en probar y adaptar la solución, y su experiencia servirá como referencia para el resto de la Unión Europea. Los trabajos técnicos ya han comenzado y el avance es significativo, pero la implantación definitiva y el acceso público dependen de la aprobación y certificación final de los estándares de seguridad. España, la Unión Europea, está retrasada respecto a las necesidades identificadas por la investigación y la experiencia profesional, aunque se trabaja ya en la fase final del desarrollo tecnológico y regulatorio para la protección de niños, niñas y adolescentes frente a contenidos perjudiciales, apostando por una implementación que sea robusta y respetuosa con la privacidad antes de su despliegue total. Ese parece ser uno de los motivos del retraso.

La verificación de edad será obligatoria en toda Europa en noviembre de 2026

La ley busca evitar el acceso de menores a contenido perjudicial, pero ¿podría tener el efecto secundario de normalizar el uso de métodos de verificación de edad más intrusivos en otros contextos, como redes sociales o sitios de noticias?

Efectivamente, uno de los problemas es que la pornografía y otros contenidos perjudiciales para niños, niñas y adolescentes, han colonizado todo internet. El riesgo es que la verificación de edad se convierta en una herramienta de censura o exclusión de determinados contenidos y grupos, al imponer un control excesivo y poco diferenciado sobre lo que se considera «contenido seguro». Esto plantea la necesidad de un diseño legal y tecnológico muy cuidadoso que evite la censura indiscriminada, proteja la privacidad y preserve derechos fundamentales como la libertad de expresión y acceso a la información.

¿Qué papel tienen los padres y educadores en la protección de los menores en internet, más allá de las regulaciones gubernamentales? ¿Son estas leyes un sustituto de la educación digital?

Las familias y los educadores tienen un papel fundamental en la protección de los menores en línea, un rol que va mucho más allá de las simples regulaciones. La educación digital, junto con la educación afectiva y sexual, es uno de los pilares para que los menores desarrollen una actitud crítica y responsable frente al uso de internet y el acceso a contenido potencialmente perjudicial. Las leyes de verificación de edad no son un sustituto de la educación, sino una medida complementaria. Confiar únicamente en la regulación sin involucrar a las familias y a la comunidad educativa es insuficiente para enfrentar los riesgos de la exposición temprana. La realidad no cambia solo por el efecto de las leyes. Por ello, es crucial que las familias y educadores se formen en competencias digitales para guiar a los menores, promuevan un diálogo abierto sobre los riesgos y fomenten la alfabetización digital que les permita desarrollar herramientas críticas para su comportamiento en línea.

La ley menciona que el regulador puede solicitar el bloqueo de sitios web que no cumplan. ¿Sería este bloqueo una medida proporcional y efectiva para hacer cumplir la ley o un precedente peligroso para la censura en internet?

El bloqueo de sitios web como medida para hacer cumplir la ley de verificación de edad es una medida que debe aplicarse con cautela, me preocupa que pueda constituir un precedente peligroso para la censura en internet. Sin embargo, hemos podido ver negocios en internet que son gestionados por criminales, por una industria que no tiene ningún límite, mientras consiga beneficios. Por tanto, creo que puede haber casos en los que el bloqueo sea necesario para impedir el acceso de menores a contenido nocivo, cuando no se cumple con las normativas. Como he dicho antes, esta herramienta debe integrarse dentro de un plan integral más amplio de prevención y protección, no usarse como una solución aislada o represiva que limite derechos fundamentales sin un análisis detallado y supervisión constante.

A largo plazo, ¿cree que esta regulación tendrá un impacto positivo duradero en la salud mental y el desarrollo de los menores?

Creo que la regulación para la verificación de edad tiene el potencial para generar un impacto positivo en la salud mental y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, si se integra dentro de un enfoque amplio y bien coordinado. Sin embargo, se advierte que este efecto positivo duradero no está garantizado si las medidas se enfocan exclusivamente en barreras técnicas sin abordar otros aspectos críticos como la educación, la prevención y el acompañamiento social. La restricción de acceso al alcohol para menores ha tenido un papel fundamental, pero por sí sola se hubiera quedado a medias. Con esta normativa nos encontramos en una situación similar.