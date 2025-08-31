Las hoteleras de Mallorca esperan superar los ingresos del verano 2024 pero con avances más moderados

Meliá, RIU y Palladium apuntan a una temporada estival positiva, similar a la anterior, en la que esperan mejorar los ingresos de 2024 en España, pero con crecimientos más moderados. Barceló, por su parte, asegura cumplir sus previsiones en niveles récord e incluso superarlas en muchos casos.

Aunque en su mayoría están por encima de las cifras del verano pasado, algunas, como Meliá, reconocen que tras años de aumentos de doble dígito en RevPAR (ingresos por habitación disponible), su crecimiento se ha moderado, al igual que el de ADR (tarifa media diaria).

El mercado nacional impulsa resultados

El comportamiento del mercado nacional ha sido clave: en el caso de RIU, es el de mayor crecimiento y ha compensado la caída del cliente centroeuropeo; en Meliá, mejora respecto a 2024 gracias al canal propio, y para Barceló continúa siendo el primer mercado en ingresos.

Meliá: cuatro años consecutivos de aumentos en hoteles vacacionales

La temporada estival muestra una evolución positiva para Meliá Hotels International, con ocupaciones ligeramente superiores a las del año anterior a nivel global.

En julio se registraron buenos resultados y en agosto la tendencia se habría mantenido. Según la compañía, los hoteles vacacionales en España lograrán superar, por cuarto año consecutivo, los ingresos del ejercicio anterior.

Además del mercado nacional, crece también el internacional, con un fuerte incremento de Reino Unido y de Estados Unidos.

Barceló: récords de ingresos y expansión internacional

Barceló Hotel Group ha confirmado un incremento interanual en ingresos en España del 10,2 %. En Baleares el aumento ha sido del 6,3 %, en Canarias del 15,7 % y en la península del 7,7 %. Fuera de España, los ingresos han subido un 25 % gracias a la expansión y nuevas aperturas.

El RevPAR ha registrado un avance “sobresaliente”, liderado por Canarias (+15,4 %), impulsado por la mejora del ADR (+11 %) y la ocupación. En Baleares, ambos indicadores crecieron un 5,7 %, mientras que en la península lo hicieron un 9,3 % y un 5,3 % respectivamente.

El cliente británico representa ya un 27,7 % de los ingresos en España (+15,4 % interanual), seguido de Alemania, Francia y Estados Unidos, que crece un 26 %.

La ocupación media en España entre junio y agosto fue del 82 %, destacando Baleares (90,1 %), Canarias (83,3 %) y la península (79,2 %).

RIU: continuidad de un “verano excelente”

Para RIU Hotels & Resorts, la temporada de verano está siendo muy similar a la de 2024, que fue “excelente”.

Las ocupaciones han sido muy positivas en julio y las reservas de agosto se situaron ligeramente por encima de las del año pasado, lo que permite prever resultados igualmente sólidos.

La cadena mantiene un crecimiento del 7,8 % en ADR y RevPAR y resalta la buena marcha del hotel Riu Plaza España, con ocupaciones superiores al 90 % en agosto.

Palladium: ocupación estable y ligera mejora del RevPAR

Palladium Hotel Group mantiene una ocupación media del 85 %, en línea con 2024, mientras que el RevPAR sube un 5 %.

El mercado británico sigue siendo el principal cliente, seguido del estadounidense, que consolida su interés por Baleares. El nacional, alemán e italiano mantienen también un peso destacado.