Helena Maleno, fundadora y portavoz de la ONG Caminando Fronteras: "En Baleares no hay una crisis migratoria, hay una crisis de derechos humanos"

En las últimas semanas, Baleares ha sufrido un aluvión migratorio registrando la llegada de una patera cada dos horas y media. En este contexto, la UIB impartirá a partir de septiembre un curso para mejorar la atención de personas migrantes que llegan por vía marítima. Una formación donde participa la fundadora y portavoz de la ONG Caminando Fronteras, Helena Maleno.

A partir de septiembre la UIB impartirá un curso donde usted participa enfocado a mejorar la atención a personas migrantes que llegan por vía marítima. ¿Cuál es el objetivo de dicha formación?

Cuando estuvimos en Baleares nos dio la sensación de que no se entendía muy bien todo por lo que habían pasado estas personas. Habían estado a la deriva y habían visto morir a un montón de gente. Entonces empezamos a entender que cuando se abre una ruta migratoria es necesario que los profesionales, sobre todo los de los servicios públicos, tengan más información. Cuando una persona llega con ese duelo tan terrible necesita algún sistema de escucha, entonces buscamos dar una serie de pautas para entender esta realidad.

En el caso de Baleares, ¿cómo está siendo la primera acogida?

Lo que quiere el Gobierno es sacar a estas personas de las islas lo antes posible, eso explica las imágenes que hemos visto en el Puerto de Palma. También se percibe una falta de protección de derechos, de hecho hay grupos sociales organizándose para asistirlos. Respecto a la protección de los derechos humanos hay un enfoque muy policial. El discurso del Gobierno Central siempre ha sido negar la ruta migratoria y esa negación ha generado deficiencias no solo en la llegada y asistencia, sino también en la activación de servicios de búsqueda y rescate. Tanto el Gobierno central como el autonómico están usando los derechos de las personas migrantes, incluidos los de la infancia, como un arma política, eludiendo sus responsabilidades en cuanto a la protección de derechos.

¿Cuál es el perfil de las personas que llegan por mar a Baleares?

Muy variado, hay personas que no han tenido un proceso de formación, víctimas de esclavitud o trata, y también personas muy preparadas que huyen de persecuciones. Lo que no se puede hacer es estigmatizar. Los discursos de odio presentan a los migrantes como varones fuertes que vienen a invadir, pero la realidad no es esa, la realidad migratoria es muy diversa.

¿Existe una crisis migratoria en Baleares?

Yo hablaría de una crisis de derechos humanos porque cuando un espacio se convierte en territorio de frontera hay una serie de medidas que tomar desde las administraciones públicas. Medidas que van más allá del enfoque de Extranjería y que son más globales y de garantías de derechos. Hablaría de crisis de derechos humanos por esa negación de la ruta migratoria y la falta de garantías que esto genera.

¿Debería el Gobierno Central declarar oficialmente la ruta migratoria con Argelia?

Claro, porque reconocerla permitiría tomar medidas específicas. Negarla solo empeora la situación.

El Govern autonómico reclama más efectivos de Salvamento Marítimo y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿Está de acuerdo?

No sé si se necesitan más medios de Salvamento Marítimo en Baleares, lo que sí se necesita es que no exista un sesgo en la protección del derecho a la vida. Se necesita que se tome la información de las alertas que se están proporcionando y que se hagan búsquedas para garantizar salvar vidas. Tiene que haber voluntad política y es necesario un análisis porque en la segunda quincena de agosto hemos visto que ha habido naufragios y embarcaciones desaparecidas.

El Ejecutivo balear también pide el despliegue de Frontex en el archipiélago.

Cabe recordar que Frontex acumula denuncias por vulneraciones de derechos humanos en otros territorios de España. Ya se han denunciado prácticas con interrogatorios a personas sin identificarse, y en dichos interrogatorios no hay presencia ni de una letrada ni de un traductor. Con lo que ya tiene el Estado español, nuestro ordenamiento jurídico y el funcionariado no debería ser necesario.

¿Baleares podría llegar a vivir la misma situación que Canarias respecto a la llegada de pateras?

La ruta migratoria más activa este verano ha sido la ruta balear, eso es una realidad. La diferencia es que en la ruta canaria transitan embarcaciones con muchísimas personas a bordo. Hace poco hubo un naufragio de un cayuco con 170 personas y hay 144 víctimas. Las embarcaciones que transitan por la ruta balear van desde 7-8 personas hasta alrededor de 20. Es verdad que en cifras de llegadas evidentemente es complicado porque tendrían que salir muchas embarcaciones, pero en cuanto a tránsito y alerta la ruta balear este verano ha sido la más importante en todo el territorio del Estado.

¿Considera que la cuestión migratoria se ha convertido en un arma política?

Sí, es algo muy claro con el tema de la infancia donde en los discursos está todo enfocado en esa mirada policial y nadie está viendo a los niños y niñas. Las propias palabras reparto o mena estigmatiza, criminaliza y desprotege a estos adolescentes. También hay que tener en cuenta que la migración es un negocio, no solo entre las redes criminales sino para los propios Estados a través de las inversiones en Frontex, en seguridad, y en todas esas inversiones de empresas de armamento que hacen lobby en el parlamento europeo. Hay que volver al marco de los derechos humanos.

En cuanto al reparto de los menores migrantes, la ministra Sira Rego tildó de racista a Baleares por rechazar dicho reparto. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación?

Evidentemente, las decisiones que se están tomando respecto a la infancia del migrante en todos los marcos son racistas desde el momento que se pone el foco en el origen de la infancia y no en su condición de infancia. Lo haga quien lo haga, desde cualquier administración pública, porque la infancia en un Estado Democrático tiene unas garantías que no tienen nada que ver con el origen. De hecho, el origen lo que aporta es una vulnerabilidad que hay que estudiar y proteger. Mirar antes la condición de extranjería que la de infancia es un gesto racista y desgraciadamente en la propia estructura de nuestro sistema de protección ya hay un racismo institucional. Es algo que se puede corregir, pero no hay voluntad política para hacerlo.

El Govern alega que no es una cuestión de solidaridad, sino de capacidad.

No tengo datos para saber si la situación de acogida de infancia en Baleares está al límite. Si lo está hay que hablarlo en reuniones técnicas para ver si ha habido algún fallo en ese cálculo de las personas que tienen que ser acogidas en las islas. Hay que pensar que Baleares en un futuro puede necesitar esta solidaridad. Hay que analizarlo desde un punto de vista técnico que proteja los derechos de la infancia, no se tiene que dirimir en declaraciones donde se estén insultando los unos y los otros, usando a estos niños como a un arma arrojadiza. Si hay una falta de capacidad esto tiene que ser algo solidario, todos los territorios tienen que estar apoyando a los territorios de frontera

¿Cuál cree que sería la solución ante esta ruta consolidada entre Baleares y Argelia?

Lo primero es tomar medidas que estén entre nuestras posibilidades, como proteger el derecho a la vida, los derechos de las personas que están llegando a nuestro territorio, algo que se puede hacer ya. Luego habrá que ver por qué estas personas salen de sus territorios y qué es lo que está pasando en Argelia. También es importante establecer relaciones entre países basadas en la solidaridad y no en el colonialismo. El problema es que lo que se plantea es que se pague a terceros países por hacer de freno migratorio, importando poco los derechos humanos, como el caso de Túnez. Si el establecer relaciones con Argelia pasa por pagarles para que sean mercenarios de los derechos humanos eso no es una solución. Lo que hay que hacer es ir a los problemas de fondo que tienen una solución a medio y largo plazo. Claro que se necesita un abordaje a medio y largo plazo profundo de esas cuestiones de relación con África, pero ahora mismo lo que está en manos del Estado Español es la protección de los derechos humanos.