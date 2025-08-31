Solo hay que luchar contra las mafias de la inmigración, las otras pueden seguir

Cuarenta años midiendo cada palabra a fin de camuflar las evidentes similitudes entre Mallorca y Sicilia, para que cualquier improvisador nos emparente ahora con la mafia. Se nos ha inundado la isla de organizaciones criminales, hoy aparcas en zona de ORA y te asocian a la Cosa Nostra. En una selección de los grupos mafiosos más llamativos:

1) Marga Prohens efectúa un llamamiento a «combatir con todos los medios las mafias» que traen a africanos.

2) Ídem identifica y denuncia que «se ha instalado una mafia en el Servicio de Extranjería».

3) El Consell de derechas destapa con tesón la mafia de las plataformas de alquileres turísticos ilegales.

4) La Guardia Civil asocia con la ‘Ndrangheta calabresa el funcionamiento mafioso de una presunta organización criminal engendrada en Mallorca, en la que involucra a un subinspector de Policía.

Menudo atracón de mafias, hemos pasado del silencio ominoso al «¿tú a cuántas perteneces?» Por lo visto, las organizaciones criminales que proliferan en Mallorca solo eran invisibles para la izquierda, siempre tan propicia y propincua a mimetizarse con el ambiente. Las corajudas invocaciones de Prohens y otros al desmantelamiento de los entes mafiosos ha sembrado una honda consternación en los sectores dedicados a robar el suelo mallorquín para construir casas para extranjeros, o a robar directamente las casas de los mallorquines. De ahí nuestra imprescindible intervención pacificadora, porque el discurso antimafioso se refiere en exclusiva a las entidades de tráfico de pobres, y solo hasta que no se homologuen y afinquen en Balears.

Las mafias autóctonas pueden seguir igual que ahora, y como una cosa lleva a otra, vamos a reseñar la crucial noticia turística emanada esta semana de la Moncloa. El Gobierno se dispone a ofrecer a Esquerra Republicana la pieza más codiciada de su arsenal, la cogestión del rentabilísimo aeropuerto del Prat en Barcelona. En nuestra ingenuidad irrecuperable, habíamos escrito aquí mismo que esta cesión ineludible conllevaría la apertura a las autoridades autonómicas de la cornucopia de euros también conocida como Son Sant Joan.

Nuestro optimismo aeroportuario se basaba en la presencia en las filas de Sumar del primer diputado pseudonacionalista colado de rondón en el Congreso. Por desgracia, esa figura se encarna en Vicenç Vidal, que hasta ahora no ha sido capaz ni de abandonar el grupo parlamentario de Sumar, disuelto de facto. A través del peor delegado del Gobierno apellidado Rodríguez que ha sufrido Balears, sabemos que Son Sant Joan seguirá siendo un enclave madrileño. Enhorabuena a Més, que así puede entender su fracasos por comparación con los envidiables BNG, Bildu o ERC.

En otro orden dórico, Óscar Tusquets cultiva una rebeldía octogenaria, trasladada desde su libro ‘Dios lo ve’ a una película documental del mismo título. Mantiene en pantalla su vocación de cascarrabias a quien repugna el arte que desobedece las coordenadas clásicas. De ahí el enfrentamiento dialéctico del arquitecto admirador de la Catedral y los jardines mallorquines contra el artista más importante de la historia de la isla, recogido por las cámaras:

Miquel Barceló: «Yo no hago ninguna diferencia entre abstracto y figurativo».

Tusquets: «Pues muy mal hecho, muy mal hecho».

Recibo una gentil comunicación de una lectora (debe ser la primera, me temo que se lo está inventando) muy afectada por el coste para las arcas públicas de la recepción regia de Marivent, recuerden dónde leyeron ates que la factura gastronómica asciende a cien euros por barba. Le brindo como respuesta mi solución creativa, consistente en que los invitados abonen el precio individual del menú a cambio del besamanos regio. Ni uno solo se echaría atrás.

En fin, damos la bienvenida desde esta página pecaminosa al último visitante ilustre que se ha instalado precisamente en el barrio catedralicio. Se trata del irlandés Dómhnal Richard Slattery, que sigue los pasos en la ubicación citada de su compatriota Michael O’Leary, consejero delegado de Ryanair. El recién llegado acredita una fortuna superior a los cien millones de euros según la valoración de la prensa de su país, y fundó la exitosa compañía de leasing aéreo Avolon. Aunque la tecnología que desarrolló se caracteriza por el compromiso medioambiental y silencioso, sus obras domiciliarias en la exquisita zona de Deganat/ Estudi General comandada por mi amigo Fulgencio Coll de San Simón han hecho mucho ruido. De momento ha ganado todas las batallas, así que le brindamos una fraternal bienvenida a compartir con los restantes compradores de propiedades millonarias en la isla, nunca se sabe.

Reflexión dominical: «En el gobierno de los gobernados llamado democracia, los ciudadanos son los culpables de tener siempre los peores gobernantes posibles».