Eugeni Aguiló, el economista mallorquín que desmenuzaba el turismo

La esfera académica y la sociedad mallorquina ha perdido este último domingo de agosto a uno de sus grandes analistas y pensadores que tanto investigó y disertó sobre economía con énfasis en el turismo y contribuyó a la consolidación de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Con la marcha del economista Eugeni Aguiló, profesor emérito de la UIB que ha fallecido a los 79 años, no solo la institución académica se queda un tanto huérfana.

El catedrático y exdecano de la Facultad de Económicas de la UIB Eugeni Aguiló (Palma, 1946) ha muerto este domingo cuando nadaba en el mar en Cala Blava, en Llucmajor. El trágico incidente ha ocurrido sobre la una de la tarde, se ha sentido indispuesto y ha sufrido síntomas de ahogamiento.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado su fallecimiento y ha destacado que Aguiló fue un "referente en la investigación económica y del turismo en nuestras Islas, un hombre riguroso, respetado y querido, que deja un inmenso legado de conocimiento especializado sobre nuestro modelo económico y nuestra principal industria".

Aguiló, catedrático de Economía Aplicada de la UIB desde 1986, participó como investigador principal en numerosas obras sobre turismo, entre ellas el Libro Blanco del Turismo en Baleares y El turismo en el desarrollo regional: aportaciones y riesgos. Además, el director de tantas tesis en la Universitat también ha dejado su huella en las páginas de este diario, Aguiló ha sido un prolífico autor también con sus artículos de opinión. En el último, hace apenas unas semanas reflexionaba sobre la ecotasa, el impuesto turístico balear era recurrente en sus reflexiones, también la masificación no dejaba de dar vueltas en su cabeza de pensador.

Carrera académica

Aguiló era licenciado y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de Barcelona. Su espíritu inquieto y librepensador le llevó cruzar el Canal de la Mancha para continuar con sus estudios de posgrado en Economía Industrial en la London School of Economics.

El catedrático de Economía Aplicada en la UIB también fue director del Departamento de Economía y Empresa y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. En los años noventa, en 1997 fue nombrado presidente del Patronato del Parque Nacional Marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera.

Se especializó en economía del turismo y como tal dirigió el máster en GestiónTurística de la UIB, también la economía industrial fue otro de los rasgos distintivos del mallorquín.

Por el alcance de sus investigaciones publicó artículos en revistas como Annals of Tourism Research, Journal of Travel Research, Tourism Economics, Papeles de Economía Española, Tourist Review, Revista de Economía Española, Papeles de Economía Española o Cuadernos de Economía del ICE, del grupo de revistas de Información Comercial Española (Revistas ICE) de la Secretaría de Estado de Comercio.

Retos del turismo

Aguiló codirigió, junto con Antoni Riera y con la coordinación de Aina Ripoll, el Libro blanco del turismo de las Islas Baleares, en 2009. Otra de sus obras en investigación turística, con Salvador Antón Clavé, es 20 retos para el turismo en España. También destaca su trabajo en Mesas input-output de Baleares o el Plan de Marketing de Baleares.

Por otro lado, el profesor emérito de la UIB fue expresidente y fundador de la International Association on Tourism Economics (IATE), miembro de la International Academy for Tourism Scholars y fungió de editor del Annals of Tourism Research en español, entre otros desempeños a lo largo de su prolífica carrera.

En la última Tribuna que Eugeni Aguiló compartió con los lectores de Diario de Mallorca, Cap a una política turística més eficient, volvía a discernir sobre las dificultades de la aplicación de la política turística deteniéndose, una vez más, en la ecotasa "uno de los instrumentos para luchar contra el gran problema, junto con el de la vivienda, de la masificación".

Para el economista ahora desaparecido era necesario incrementar "al menos los tramos más bajos de la actual tasa turística" para que ante "una posible disminución del turismo" no mermaran los ingresos totales. "La disminución tendría que tener lugar en los turistas que menos gasten", es decir, los que se alojan en establecimientos turísticos de inferior categoría.

Aguiló seguía defendiendo que el impuesto turístico debía pagarse en los aeropuertos y puertos, porque de esa manera sería posible "la neutralidad deseada entre los subsectores", al no recaer ya sobre el hotelero. Ahora bien, reconocía que "las autoridades españolas representadas en Aena no lo permiten, por lo tanto, no queda más remedio que mantener el sistema actual".

Abogaba por la persecución de la oferta ilegal de viviendas turísticas, para ello, defendía "la drástica limitación de concesiones para legalizar" nueva oferta.

Defendía que si la subida de la ecotasa no servía para desincentivar la llegada de turistas de inferior nivel al menos el aumento de los ingresos se tendría que dedicar "de una forma finalista a reducir la masificación. La solución no es fácil, pero se tienen que derivar recursos a la disminución de la oferta a través de compras de hoteles obsoletos e incentivar que sean reconvertidos en vivienda social, entre otras medidas". Así lo dejó dicho uno de los grandes pensadores que se va dejando por escrito los grandes debates del sector turístico balear y español