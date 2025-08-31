Un estudio en Reino Unido revela la exposición masiva de menores a pornografía violenta

Un estudio reciente de la Oficina del Comisionado de la Infancia ha sacudido al Reino Unido -país que el 25 de julio puso en marcha el nuevo protocolo de verificación de edad para evitar el acceso de los menores a material potencialmente perjudicial- al exponer la alarmante escala de la exposición de niños a la pornografía en internet. El informe, titulado Sex is kind of broken now: children and pornography [El sexo está algo roto ahora: los niños y la pornografía], pinta un panorama desolador que subraya la necesidad urgente de medidas de protección más sólidas para los menores.

El documento, publicado este mes, es una instantánea de la situación tras la entrada en vigor de la Ley de Seguridad en Línea y revela que un 70% de los niños encuestados ha visto pornografía en internet. Aún más preocupante es la edad de inicio: la edad media de la primera exposición es a los trece años, pero cerca de un tercio de los encuestados la vio cuando tenía once años o menos.

El informe subraya que la mayoría de estas exposiciones no son intencionadas, sino que ocurren por accidente, principalmente a través de redes sociales como X (antes Twitter) o al seguir enlaces que aparecen de forma inesperada.

El estudio revela, además, que el contenido al que se enfrentan los menores es de una naturaleza particularmente perturbadora. La pornografía a la que acceden los niños suele ser violenta y degradante, llevándoles a normalizar actos que son o deberían ser ilegales. El estudio encontró que el 58% de los encuestados había visto escenas de estrangulamiento y que el 44% había presenciado representaciones de violación.

Un 44% de los niños que participaron acepta la noción de que «las chicas pueden decir que no al principio, pero luego se las puede persuadir para que tengan sexo»

Esta exposición demuestra tener un efecto directo y perjudicial en su percepción de las relaciones y el consentimiento, ya que un 44% de los niños que participaron acepta la noción de que «las chicas pueden decir que no al principio, pero luego se las puede persuadir para que tengan sexo».

Educación sexual

A pesar de que el informe señala que la Ley de Seguridad en Línea del gobierno es un paso en la dirección correcta, concluye que, por sí sola, no aborda la naturaleza del contenido al que se exponen los niños. Por ello, el Comisionado de la Infancia ha emitido una serie de recomendaciones. Entre ellas, la exigencia de una auditoría exhaustiva de la pornografía online, la criminalización de la representación de la estrangulación en el contenido pornográfico y la adopción de medidas para evitar que los menores eludan los controles de edad a través de herramientas como las redes privadas virtuales (VPN).

El informe también hace una llamada al Departamento de Educación para que proporcione a las escuelas británicas los recursos y el apoyo necesarios para implementar el nuevo plan de estudios sobre Relaciones, Salud y Educación Sexual. En su conjunto, los hallazgos del Comisionado sirven como una llamada de atención para que el gobierno, la industria tecnológica y la sociedad en general unan fuerzas para crear un entorno en internet más seguro y proteger la inocencia de la infancia en la era digital.