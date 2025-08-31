Una biblioteca para amenizar la UCI neonatal de Son Llàtzer

El silencio de las habitaciones y los pasillos de la unidad de curas intermedias de neonatos del Hospital Son Llàtzer se convertirá próximamente en un murmullo de cuentos y lecturas compartidas entre padres e hijos. Y es que, de forma genuina, pediatras, personal de enfermería y auxiliares de este centro hospitalario de Palma están comenzando a instalar una biblioteca en el área de pediatría con el objetivo de que la lectura en voz alta se convierta en una herramienta de desarrollo, calma y vínculo afectivo entre las familias y sus pequeños, incluso cuando estos todavía son recién nacidos o prematuros.

El proyecto busca acompañar a las familias que tienen un hijo menor hospitalizado, pues “la lectura y el espacio de tranquilidad pretende amenizar la situación y disminuir la ansiedad de los padres”, explica para este diario Antonia Serra, pediatra de la unidad de neonatos de Son Llàtzer. Según detalla Serra, esta biblioteca está inspirada en una iniciativa similar a la del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, en el que el proyecto tuvo resultados "muy positivos" en la reducción del estrés parental y el bienestar de los bebés: “Muchos padres nos decían que a pesar de estar viviendo esa difícil situación en la que nada estaba en sus manos, sentían que estaban aportando algo bueno a sus niños”, relata Serra.

Favorecer el desarrollo del lenguaje

“Diversos estudios demuestran que los niños expuestos a más vocabulario desde pequeños adquieren más recursos lingüísticos y mejor rendimiento futuro”, detalla Serra. Exactamente este es uno de los principales objetivos que lleva por escrito la nueva biblioteca, pues según recalcan los expertos, la lectura a edades tempranas, incluso aún siendo bebés, es crucial para su crecimiento, ya que fomenta la actividad cerebral y la conexión neuronal, mejorando el desarrollo del lenguaje.

Asimismo, esta actividad quiere fortalecer el vínculo afectivo entre los niños y padres y fomentar el hábito lector. “Se le dará la oportunidad a las familias de que empiecen un hábito tan importante como es la lectura, algo que quizás en otras circunstancias no tendrían en cuenta”, explica Serra.

Reducir el uso de pantallas

Otra de las finalidades de la creación de este nuevo espacio, que aún está por determinar, es reducir el uso de pantallas durante las largas horas de acompañamiento hospitalario. “El uso excesivo de pantallas no es bueno para nadie y mucho menos para los bebés”, detalla Serra. Además, la pediatra explica: “Los padres de niños prematuros pasan horas haciendo canguro y mientras tanto miran el móvil, eso no tiene ningún beneficio para el bebé”.

Por el momento, la iniciativa se sostiene con la recogida de libros de segunda mano. Desde el hospital Son Llàtzer animan a todo aquel que quiera aportar libros y novelas que ya no lea para esta causa: “Estamos trabajando en habilitar un espacio pero lo primero es recolectar libros. Además, nos gustaría que muchos de ellos llevaran escritas dedicatorias para las familias con mensajes positivos”, añade la pediatra.

Diversidad lingüística

Tal y como relata la neonatóloga Antonia Serra, los libros se están almacenando en estanterías improvisadas en el pasillo, pero “el plan es habilitar una sala de padres en la unidad de pediatría con una estantería específica y disponer de un carrito para acercarlos a las UCIs”.

Igualmente, Serra especifica que el proyecto afronta un reto añadido: conseguir libros en varios idiomas. La unidad recibe a muchas familias inmigrantes y, según destacan los pediatras, los beneficios de la lectura son mayores cuando los padres leen en su lengua materna. Por ello, “además de ejemplares en catalán y castellano, se buscan cuentos en inglés, árabe, urdú y otras lenguas presentes en el hospital”, detalla Serra.