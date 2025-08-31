Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Global Sumud Flotilla

El obispo de Mallorca respalda la flotilla solidaria hacia Gaza

Taltavull muestra el apoyo de la Iglesia a la Global Sumud Flotilla y pide gestos por una “paz desarmada y desarmante”

Archivo - El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, en la Seu. Archivo.

Archivo - El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, en la Seu. Archivo. / BISBAT DE MALLORCA - Archivo

EP

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha mostrado el apoyo y solidaridad de la Iglesia de Mallorca con la Global Sumud Flotilla, que este domingo parte de Barcelona y otros lugares, por su gesto “por una paz desarmada y desarmante”.

Llamamiento a la paz desde el mensaje del Papa

A través de un comunicado, Taltavull ha recordado que el Papa León XIV insiste en la necesidad de construir la paz, “especialmente en todo aquello que puede contribuir a paliar tanto sufrimiento en muchos lugares del mundo, pero sobre todo en Palestina y Ucrania”.

“Espera gestos concretos de un clamor por una paz desarmada y desarmante”, expone el obispo en su texto.

Apoyo explícito a la iniciativa humanitaria hacia Gaza

Ante el gesto “humanitario, valiente y pacífico” de dirigirse a Gaza, Taltavull ha manifestado en nombre de la Iglesia de Mallorca su “apoyo y solidaridad a la Global Sumud Flotilla”, cuyo objetivo es “desbloquear el cierre humanitario al que está sometido el pueblo palestino”.

El prelado ha subrayado que la iniciativa busca crear un corredor humanitario que permita acceder a alimentos, medicinas y bienes básicos para una vida digna, como han reclamado Cáritas, Comisiones de Justicia y Paz e innumerables instituciones internacionales.

Denuncia de la situación en Gaza y llamado a la justicia

El obispo ha afirmado que lo que se sufre “no es solo una guerra, sino la destrucción sistemática de la vida de la población civil”, y ha defendido que la Iglesia tiene la obligación de denunciar la situación de Gaza y “seguir trabajando sin descanso por la paz”.

“Que esta iniciativa de hoy, partiendo hacia Gaza, tan llena de coraje y solidaridad, sea un estímulo para no desfallecer en nuestra lucha por la justicia y la paz entre los pueblos”, reivindicó Taltavull.

Finalmente, animó a “romper con toda violencia y hacer gestos valientes y significativos desde el caminar de cada día, en favor de una paz justa y perenne, poniendo siempre en primer lugar la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un fallo eléctrico de dos horas en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
  2. Las fuertes lluvias en Mallorca dejan inundaciones en Alcúdia
  3. Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan
  4. Cuando la okupación se combina con el alquiler turístico ilegal: detectan okupas que alquilan habitaciones en Airbnb en Mallorca
  5. Mallorca se dedica al ‘piraturismo’
  6. Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas
  7. Nuevas imágenes del tiburón hallado en una playa de Palma
  8. Querer no es poder, los jóvenes no logran emanciparse en Palma: 'Los propietarios se han tomado la vivienda como un trabajo

Las tres mallorquinas que participan en la Global Sumud Flotilla ya zarpan de Barcelona rumbo a Gaza

Las tres mallorquinas que participan en la Global Sumud Flotilla ya zarpan de Barcelona rumbo a Gaza

El obispo de Mallorca respalda la flotilla solidaria hacia Gaza

El obispo de Mallorca respalda la flotilla solidaria hacia Gaza

Las hoteleras de Mallorca esperan superar los ingresos del verano 2024 pero con avances más moderados

Las hoteleras de Mallorca esperan superar los ingresos del verano 2024 pero con avances más moderados

La llegada de pateras a Baleares crece un 85% en lo que va de año

La llegada de pateras a Baleares crece un 85% en lo que va de año

Los viajes del Imserso arrancarán con disgusto por el pago de suplementos: "En una hora se acaban todas las plazas en Baleares"

Los viajes del Imserso arrancarán con disgusto por el pago de suplementos: "En una hora se acaban todas las plazas en Baleares"

Lluís Ballester, doctor en Sociología: "Regular el acceso a contenido sexual es clave, pero no servirá de nada sin educación"

Lluís Ballester, doctor en Sociología: "Regular el acceso a contenido sexual es clave, pero no servirá de nada sin educación"

Un estudio en Reino Unido revela la exposición masiva de menores a pornografía violenta

Un estudio en Reino Unido revela la exposición masiva de menores a pornografía violenta

Áreas Marinas Protegidas y Pesca

Áreas Marinas Protegidas y Pesca
Tracking Pixel Contents