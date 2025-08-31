El obispo de Mallorca respalda la flotilla solidaria hacia Gaza

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha mostrado el apoyo y solidaridad de la Iglesia de Mallorca con la Global Sumud Flotilla, que este domingo parte de Barcelona y otros lugares, por su gesto “por una paz desarmada y desarmante”.

Llamamiento a la paz desde el mensaje del Papa

A través de un comunicado, Taltavull ha recordado que el Papa León XIV insiste en la necesidad de construir la paz, “especialmente en todo aquello que puede contribuir a paliar tanto sufrimiento en muchos lugares del mundo, pero sobre todo en Palestina y Ucrania”.

“Espera gestos concretos de un clamor por una paz desarmada y desarmante”, expone el obispo en su texto.

Apoyo explícito a la iniciativa humanitaria hacia Gaza

Ante el gesto “humanitario, valiente y pacífico” de dirigirse a Gaza, Taltavull ha manifestado en nombre de la Iglesia de Mallorca su “apoyo y solidaridad a la Global Sumud Flotilla”, cuyo objetivo es “desbloquear el cierre humanitario al que está sometido el pueblo palestino”.

El prelado ha subrayado que la iniciativa busca crear un corredor humanitario que permita acceder a alimentos, medicinas y bienes básicos para una vida digna, como han reclamado Cáritas, Comisiones de Justicia y Paz e innumerables instituciones internacionales.

Denuncia de la situación en Gaza y llamado a la justicia

El obispo ha afirmado que lo que se sufre “no es solo una guerra, sino la destrucción sistemática de la vida de la población civil”, y ha defendido que la Iglesia tiene la obligación de denunciar la situación de Gaza y “seguir trabajando sin descanso por la paz”.

“Que esta iniciativa de hoy, partiendo hacia Gaza, tan llena de coraje y solidaridad, sea un estímulo para no desfallecer en nuestra lucha por la justicia y la paz entre los pueblos”, reivindicó Taltavull.

Finalmente, animó a “romper con toda violencia y hacer gestos valientes y significativos desde el caminar de cada día, en favor de una paz justa y perenne, poniendo siempre en primer lugar la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales”.