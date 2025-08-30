El tiburón aparecido en Can Pere Antoni: una cañabota gris que tiene "como un hachazo en la nuca"

"No es la primera vez que lo vemos, ni tampoco será la última", se lamenta este sábado Debora Morrison. La directora de la Fundación Palma Aquarium se refiere al tiburón muerto que apareció en la orilla de la playa de Can Pere Antoni, en Palma, arrastrado por la marea. Se trata de una hembra cañabota gris de más de cuatro metros fallecida por "interacción pesquera", según el análisis de su equipo. Estaba en avanzado estado de descomposición y presenta "como un hachazo en la nuca".

El viernes sobre las ocho y media les dieron el aviso de la aparición de un cadáver de tiburón en la zona del Portixol. Poco después recibieron otra llamada en el Palma Aquarium. El animal, que estaba a unos quince metros, regresaba mar adentro arrastrado por la marea. Pero esta mañana volvía a ser avistado en Can Pere Antoni y hasta allí se ha desplazado el personal de la entidad conservacionista para hacer un análisis detallado.

Muerta a mano de pescadores

"Es una hembra cañabota gris de 4 metros y 9 centímetros de largo y ha fallecido por interacción pesquera". Lo que en principio parecía una gran mordida vista desde ojos inexpertos en realidad es "como un hachazo en la nuca", comenta la experta en el cuidado de animales marinos y en conservación del medio marino.

El equipo del Palma Aquarium este sábado analizando el tiburón cañabota gris aparecido en la playa de Can Pere Antoni. / Manu Mielniezuk / MANU MIELNIEZUK

Lamentablemente, este tipo de incidentes son comunes. Probablemente, este escualo se coló en una red pesquera. Ante su gran tamaño y al no contar con una grúa para sacarlo los pescadores optaron por atacarlo para deshacerse de él. "Llevaba mucho tiempo muerto porque presenta un avanzado estado de descomposición", observa la también directora de Conservación del Palma Aquarium.

"La cañabota gris a veces de noche sube a la superficie a alimentarse" Debora Morrison — Directora de la Fundación Palma Aquarium

Es al Ayuntamiento de Palma a quien corresponde ahora retirarlo del arenal, añade Morrison.

Habitante de grandes profundidades

"No es la primera vez que lo vemos, ni será la última", reconoce apenada la conservadora marina. El año pasado no hubo ningún caso, pero, por ejemplo en Puerto Portals, en 2019, apareció otra hembra cañabota gris que tenía seccionada la espina dorsal y presentaba numerosas heridas de arma blanca.

El tiburón cañabota gris es "un animal de mucha profundidad" al que se encuentra sumergido a "más de mil y pico metros". Por eso no es fácil verlo, "a no ser por medio de cámaras".

No es una especie protegida. "A veces de noche sube a la superficie a alimentarse", continúa Morrison. Es carroñero y un tipo de escualo muy activo. "Tienen seis branquias, cuantas más tienen más antiguos son". La experta recuerda que los tiburones existían antes que los dinosaurios.

Debora Morrison, directora de la Fundación y también directora de Conservación de la entidad. / Bernardo Arzayus Pereanez

El tiburón cañabota gris, conocido por el nombre científico Hexanchus griseus, es un escualo perteneciente a la familia de los Hexanchidae. Su color puede ir desde el gris claro hasta los tonos más oscuros. Puede alcanzar hasta trescientos kilos de peso y los cinco metros de longitud.

Las hembras de la especie son especialmente prolíficas. Pueden llegar a portar en su interior unos 100 embriones, crías que nacen con un tamaño de 40 centímetros.