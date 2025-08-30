Retiran el tiburón hallado en Can Pere Antoni para analizarlo
El personal de Palma Aquarium se ha hecho cargo del ejemplar esta mañana
El tiburón que apareció ayer por la tarde muerto en la playa de Can Pere Antoni de Palma ha sido retirado esta mañana de la orilla. Personal especializado de Palma Aquarium se ha desplazado hasta el lugar para hacerse cargo del animal y trasladarlo a sus instalaciones con el objetivo de realizar un análisis más detallado.
Los expertos procederán a medir el ejemplar, determinar si se trata de un macho o una hembra y tratar de esclarecer qué pudo causarle la gran herida visible en su cuerpo. El hallazgo generó ayer gran expectación entre los bañistas, que se agolparon alrededor del tiburón al llegar a la playa.
Con el traslado, los investigadores esperan obtener más información sobre el estado del animal antes de su muerte y conocer si la mordida que presentaba fue causada por otro depredador o por algún otro motivo. Los resultados preliminares podrían conocerse en los próximos días y ayudarán a esclarecer las circunstancias de este inusual suceso en la costa de Palma.
