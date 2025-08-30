Manuel Pavón, director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo: "La situación migratoria de Baleares es casi peor que la de Canarias"

El subinspector de la Policía Nacional y educador social accedió al cargo hace algo más de un mes y, pese a que sus competencias son de integración, a través de él el Govern está intensificando su discurso contra la inmigración irregular y su oposición al Gobierno central por esta cuestión. Antes de asumir la dirección general, cuando ejercía de portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), hizo varias declaraciones públicas vinculando inmigración y delincuencia: ahora dice que se le malinterpretó, pero también asevera que su obligación es "decir la verdad"

PREGUNTA: ¿Qué cree que puede aportar como director general de Inmigración y Cooperación?

RESPUESTA: El primer bloque de objetivos es luchar contra la inmigración irregular, que sabemos que no es competencia nuestra, pero vamos a utilizar todas las vías necesarias para que la ruta balear deja de ser una ruta de migración ilegal consolidada. En primer lugar, denunciaremos la situación que estamos viviendo ante el Gobierno de España, que tomen medidas estructurales y hagan gestiones a nivel político, a nivel internacional, con Argelia. Iremos también a Europa, aunque no sea nuestra competencia. Estamos ante un drama humanitario, el martes se paralizó la búsqueda de 15 personas que habían desaparecido una patera. Y esto, como Gobierno balear nos vemos en la obligación moral de paralizarlo. Otro objetivo es seguir trabajando en cooperación para dar oportunidades en los países de origen y mejorar el servicio de inmigración.

¿Qué necesita Baleares para gestionar mejor la inmigración irregular, a nivel de seguridad pero también a nivel social?

Sabéis de dónde vengo yo, y yo creo necesitamos reforzar nuestras fronteras si no nos queremos ver como Canarias en unos años. Todos los sindicatos policiales y todas las asociaciones de la Guardia Civil, y también ONGs, han denunciado la situación. Necesitamos más fuerzas y cuerpo de seguridad, dotarles de más medios y recursos humanos. Y si el Gobierno de España no puede, habrá que pedir ayuda a Europa, que para eso tenemos Frontex.

¿Qué aportaría Frontex?

Es un equipo de especialistas a nivel internacional, con policías españolas, italianas, alemanas... y con especialistas en análisis de procesos migratorios y en hacer entrevistas a las personas que llegan. Cuentan con infinidad de recursos, como drones, aviones, barcos, incluso aviones, para dar una respuesta de eficacia efectiva . Recuerda que el último informe quincenal de este mes de agosto muestran que en Baleares ha subido un 77% en cuanto a rutas migratorias. En 2026, llegaron 20 personas en patera a nuestras costas. Este año, 2025, estamos ya en torno a 5.000, es una subida exponencial y el último informe tanto de Frontex como del ministerio de Interior lo recoge. Sí que es cierto, con datos totales, que Canarias aún nos gana, allí han llegado unas 12.0000 personas este año, pero en comparación con el año pasado la cifra ha bajado un 46%, y nosotros hemos subido un 77%.

Pero aun así estamos lejos de llegar a esas cifras de Canarias, que se acercan a los 12.000 migrantes llegados de forma irregular este 2025. El propio presidente canario dijo que la situación no era comparable «ni por asomo», ¿no está de acuerdo?

Yo creo que la situación aquí es casi peor, porque estamos subiendo un 77% y Canarias está bajando un 46%. Sus cifras globales son mayores porque Canarias lleva más tiempo, pero todo indica que se está abriendo una nueva vía de entrada ilegal. Estamos en agosto y ya hemos superado los datos del año pasado. Todo indica que serán unas 10.000 personas las que lleguen este año. Si esto sigue y no se toman medidas preventivas, efectivas y eficaces todos los analistas indican, no lo digo yo, que más antes que tarde nos podemos ver como las Islas Canarias.

¿Cómo prevé mejorar la atención a estas personas?

Llevo un mes en el cargo, ahora estoy escuchando a todo el mundo. En septiembre hablaré con todas las ONG con las que tenemos acuerdos de colaboración. Lo primero que hay que hacer es reforzar el servicio de inmigración, es otro de mis objetivos, vamos a poner a más gente porque esta área ha estado un poco dejada y quiero que sea un servicio de referencia en España. Dar soluciones y conseguir que los que están aquí en situación regular se integren.

El delegado de Gobierno, Alfonso Rodríguez, asegura que los controles en las llegadas son exhaustivos, tras las advertencias de Frontex de que en las pateras puede venir gente "con fines maliciosos".

El delegado de Gobierno miente, miente, miente . A lo mejor se ha olvidado que yo soy policía: puede mentir a la sociedad, a mí no. Cada vez que llegan oleadas de pateras, los sindicatos policiales denuncian que no tienen medios y no se controla a la gente. Hay que reconocer que no sabemos quién llega, dónde va ni qué ha hecho, no tenemos datos y la policía está saturada. No se hacen entrevistas. Tampoco sabemos cuántos se van y cuántos se quedan. Aunque es cierto que antiguamente se iban bastantes personas, y ahora se están quedando . No se hace un control exhaustivo y rectificaré mis palabras si veo que se han hecho entrevistas a los 1.500 migrantes que han llegado en la última oleada, y si han sido eficaces y acordes. Frontex tiene personal especializado, están con cada persona cuatro horas y es una información muy interesante para analizar y estudiar los flujos migratorios y medidas preventivas. Al margen de esto, aquí hay que reforzar plantillas: cuando llegan pateras prácticamente todos los recursos se destinan a atender a estas personas y se deja a la ciudad sin policías: si están agrediendo a una mujer por ejemplo, o cualquier otra incidencia, no hay vehículo para atenderla. No lo digo yo, repito, lo dicen los sindicatos policiales.

«El delegado de Gobierno miente: no se hacen controles exhaustivos a los que llegan»

¿Entonces cuando llegan pateras esto se convierte en la ciudad sin ley?

Mire la hemeroteca. De hecho, con la última en Ibiza, por ejemplo, tuvieron que destinar a custodiar a estas personas a agentes cuyas funciones ordinarias son en prensa.

El pasado junio, un mes antes de ser nombrado director general, en una entrevista en la radio como portavoz del Sindicato Unificado de Policía dijo: "Yo no digo que todos [los inmigrantes] vengan a delinquir, pero muchos de ellos sí". ¿Mantiene esta postura?

Se ha malinterpretado. Si usted escucha toda la entrevista, lo primero que digo, es que nunca generalizo, porque desde el Gobierno balear decimos que la inmigración es positiva, una inmigración regulada, ordenada y controlada. Ahora, hay informes públicos, el propio delegado de Gobierno lo dijo hace unos días, que recogen que las mafias utilizan las rutas migratorias para introducir personas con intenciones maliciosas. Eso dicen informes públicos, imagínese los privados.

En otra entrevista también vinculó inmigración y delincuencia al decir "que trimestre tras trimestre los datos de delincuencia van subiendo y hablan por sí solos". ¿Tiene estos datos que prueban esa vinculación?

Es cierto que este último trimestre las estadísticas de Interior muestran que la delincuencia ha bajado en torno a un 3% en Balears, pero los últimos trimestres ha habido un aumento.

¿Pero por qué lo vincula con la inmigración y no con el turismo, por ejemplo?

Bueno, basta que ustedes pregunten al portal de Transparencia por las nacionalidades .

Ahora que está en un cargo público, ¿le preocupa el efecto que este tipo de mensajes puede tener en la sociedad, si pueden contribuir a aumentar al odio o a encender conflictos? Lo digo por episodios como el de Torre Pacheco.

Como cargo público me veo en la obligación de decir la verdad. Evidentemente, no hay que generalizar, pero hay que tenerlo en cuenta para tomar medidas preventivas.

¿Cree que hay partidos y políticos que están usando la migración como cabeza de turco ante el malestar social por la inflación, la dificultad para acceder a una vivienda...?

Lo que digan otros partidos ni lo voy a entrar a valorar. Nosotros tenemos un mensaje claro y una línea de trabajo y defendemos una inmigración, legal, ordenada y controlada.

«Mis declaraciones [que vinculaban delincuencia e inmigración] fueron malinterpretadas»

¿Qué sentido tiene que el Govern pida la situación de contingencia migratoria para evitar que lleguen 49 menores migrantes de Canarias cuando las cifras no dan? Tendríamos que tener 1.218 menores migrantes acogidos y tenemos 682, faltarían 536 para llegar a esa cifra marcada por el Gobierno.

Si usted cree que son muchos o son pocos, es una evaluación personal. Los consells tienen una sobresaturación del 1000%. Ya son muchos los que tenemos, pero no le falta nada a ninguno de ellos. Ahora, los servicios están saturados. No es una cuestión de ser insolidario, sino de capacidad física, porque no hay espacio suficiente, y de personal. Si no tenemos trabajadores sociales, educadores sociales... ¿cómo vamos a atender a otras 400, 500, 600 personas? ¿Dónde está el límite? A lo mejor, mientras estamos usted y yo hablando aquí, están entrando 15 menores que tenemos que acoger. Y además, ¿quién ha decidido ese criterio de 32,6 menores cada 100.000 habitantes? El Gobierno sin hablar con las comunidades.

Si el Gobierno no concede a Baleares la contingencia ni prospera el recurso del Govern, ¿qué preparan para acoger a estos menores?

No barajamos otra opción que no sea que fructifiquen todas las medidas judiciales que vamos a implementar.

¿De verdad no están preparando nada por si llegan?

No se contempla nada.

"No se contempla nada para acoger a los 49 menores migrantes de Canarias»

También es educador social, ¿no le despierta solidaridad ver las imágenes de cómo están los menores en Canarias?

Por eso estoy aquí, porque soy educador social y policía, no son cosas incompatibles. Podemos ser contundentes con la migración irregular, pero a la vez, dar unos servicios de migración acordes a lo que se merecen esos menores. Y ahora mismo no queremos que pase aquí lo que está pasando en Canarias.

¿Cómo diría que es la convivencia entre la población local y la inmigrante en Baleares?

Es un error generalizar, hay que ver cada una de las comunidades que están viviendo aquí. Nuestro objetivo es una convivencia en la que se respete la Constitución y nuestras leyes y que se integren, para eso pondremos los medios necesarios.

¿Cree que podría prender aquí una llama como la de Torre Pacheco?

Esperemos que no sea así. Tampoco tengo datos para valorar, desde el Gobierno pondremos todas las medidas para que no sea así y que haya integración.

Las entidades sociales denuncian que medidas del pacto que firmó el PP con Vox dificultarán esta integración, como exigir esos tres años de escolarización a los menores migrantes para acceder a la renta de emancipación o los tres años de residencia legal para los adultos para percibir la renta mínima, ¿ve ese riesgo?

Lo primero es decir que nosotros tenemos nuestra propia hoja de ruta en cuanto a inmigración e integración. Y no, no creo que se dificulte la integración con estos requisitos. Piensa que la escolarización es obligatoria hasta los 16 años, ¿qué pasa si un menor viene con 17 años y a los 18 se le da una ayuda económica? No solucionamos nada. Con la escolarización, aunque sea solo un año, conseguimos que esa persona se integre, que coja los valores de nuestra cultura, de nuestras islas.

¿Qué opina del veto de Jumilla a la celebración de actos religiosos en espacios públicos, impidiendo así que la comunidad musulmana celebre sus fechas significativas en el polideportivo municipal?

No tengo datos suficientes para valorar lo que ha pasado en Jumilla. Reitero que siempre hay que respetar los derechos humanos, la Constitución y las distintas leyes, bien sean estatales, autonómicas o locales.

El acuerdo PP-VOX fija suprimir las subvenciones a ONG «que colaboren con tráfico de personas» y no donar a los países «que no colaboran en el retorno de inmigrantes irregulares», ¿sabe usted a qué entidades y países se refiere?

Nosotros tenemos nuestra propia hoja de ruta . Déjeme un tiempo para estudiar la situación. Evidentemente el Govern no va a trabajar con una ONG que haya sido condenada por alguna actividad delictiva.

¿Aporta ahora mismo el Govern a alguna entidad de apoyo a Palestina o tiene pensado hacerlo, ahora que acaba de entrar en situación de hambruna reconocida por la ONU?

Déjeme que estudie y analice la situación, en septiembre comenzaré las reuniones con las entidades.