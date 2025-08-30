Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El IB Salut convoca 846 plazas fijas en la sanidad pública balear

La oferta incluye enfermería, celadores, técnicos y personal administrativo dentro del proceso de estabilización

Muestras de sangre en el laboratorio de Análisis Clínicos de Son Espases.

Muestras de sangre en el laboratorio de Análisis Clínicos de Son Espases. / Manu Mielniezuk

EFE

Palma

El Servicio de Salud de Baleares (IB Salut) ha convocado un concurso-oposición para cubrir con carácter fijo 846 plazas de personal estatutario en dieciséis categorías, de las que 553 corresponden a turno libre y 293 a promoción interna.

Convocatoria vinculada a la oferta pública de empleo

Según la resolución publicada este sábado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), el proceso deriva de la oferta de empleo público de 2023 y 2024, con un 7 % de plazas reservadas para personas con discapacidad. El plazo de solicitudes se abrirá del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2025.

Plazas en diferentes especialidades

El concurso incluye plazas para enfermería, celadores, auxiliares administrativos, técnicos de laboratorio, fisioterapeutas, matronas y otras especialidades sanitarias y administrativas, según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

Noticias relacionadas y más

Reducción de la temporalidad

El IB Salut ha destacado que esta convocatoria permitirá reducir la tasa de temporalidad en la red sanitaria pública y ofrecer estabilidad al personal del sistema sanitario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un fallo eléctrico de dos horas en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
  2. Las fuertes lluvias en Mallorca dejan inundaciones en Alcúdia
  3. «Es imprescindible que nuestra familia permanezca unida», la segunda generación de Escarrer toma el mando
  4. Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan
  5. Mallorca se dedica al ‘piraturismo’
  6. Xisco Quesada, el mallorquín de 28 años que habla sin filtros de su cáncer terminal: 'He aprendido a ver la vida de otra forma
  7. Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas
  8. Un paso subterráneo y una nueva estación: así se adaptará el Segundo Cinturón al trazado del tren Palma-Llucmajor

Analizan el tiburón hallado en Can Pere Antoni para obtener información sobre el estado del animal antes de su muerte

Analizan el tiburón hallado en Can Pere Antoni para obtener información sobre el estado del animal antes de su muerte

El IB Salut convoca 846 plazas fijas en la sanidad pública balear

El IB Salut convoca 846 plazas fijas en la sanidad pública balear

La Guardia Civil rescata en Cabrera a 29 migrantes tras el hundimiento de su patera

La Guardia Civil rescata en Cabrera a 29 migrantes tras el hundimiento de su patera

Nuevas imágenes del tiburón hallado en una playa de Palma

Nuevas imágenes del tiburón hallado en una playa de Palma

La empresa contratada por Turismo contra la oferta ilegal en Mallorca enterró un proyecto de la UIB

La empresa contratada por Turismo contra la oferta ilegal en Mallorca enterró un proyecto de la UIB

Baleares incorporará la terapia con campos eléctricos para pacientes de glioblastoma en Son Espases

Baleares incorporará la terapia con campos eléctricos para pacientes de glioblastoma en Son Espases

Manuel Pavón, director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo: "La situación migratoria de Baleares es casi peor que la de Canarias"

Manuel Pavón, director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo: "La situación migratoria de Baleares es casi peor que la de Canarias"

Los socialistas critican la "nula capacidad de gestión" del conseller Rodríguez contra la oferta turística ilegal

Los socialistas critican la "nula capacidad de gestión" del conseller Rodríguez contra la oferta turística ilegal
Tracking Pixel Contents