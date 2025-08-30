El IB Salut convoca 846 plazas fijas en la sanidad pública balear
La oferta incluye enfermería, celadores, técnicos y personal administrativo dentro del proceso de estabilización
El Servicio de Salud de Baleares (IB Salut) ha convocado un concurso-oposición para cubrir con carácter fijo 846 plazas de personal estatutario en dieciséis categorías, de las que 553 corresponden a turno libre y 293 a promoción interna.
Convocatoria vinculada a la oferta pública de empleo
Según la resolución publicada este sábado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), el proceso deriva de la oferta de empleo público de 2023 y 2024, con un 7 % de plazas reservadas para personas con discapacidad. El plazo de solicitudes se abrirá del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2025.
Plazas en diferentes especialidades
El concurso incluye plazas para enfermería, celadores, auxiliares administrativos, técnicos de laboratorio, fisioterapeutas, matronas y otras especialidades sanitarias y administrativas, según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.
Reducción de la temporalidad
El IB Salut ha destacado que esta convocatoria permitirá reducir la tasa de temporalidad en la red sanitaria pública y ofrecer estabilidad al personal del sistema sanitario.
- Un fallo eléctrico de dos horas en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
- Las fuertes lluvias en Mallorca dejan inundaciones en Alcúdia
- «Es imprescindible que nuestra familia permanezca unida», la segunda generación de Escarrer toma el mando
- Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan
- Mallorca se dedica al ‘piraturismo’
- Xisco Quesada, el mallorquín de 28 años que habla sin filtros de su cáncer terminal: 'He aprendido a ver la vida de otra forma
- Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas
- Un paso subterráneo y una nueva estación: así se adaptará el Segundo Cinturón al trazado del tren Palma-Llucmajor