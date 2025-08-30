El IB Salut convoca 846 plazas fijas en la sanidad pública balear

El Servicio de Salud de Baleares (IB Salut) ha convocado un concurso-oposición para cubrir con carácter fijo 846 plazas de personal estatutario en dieciséis categorías, de las que 553 corresponden a turno libre y 293 a promoción interna.

Convocatoria vinculada a la oferta pública de empleo

Según la resolución publicada este sábado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), el proceso deriva de la oferta de empleo público de 2023 y 2024, con un 7 % de plazas reservadas para personas con discapacidad. El plazo de solicitudes se abrirá del 17 de noviembre al 16 de diciembre de 2025.

Plazas en diferentes especialidades

El concurso incluye plazas para enfermería, celadores, auxiliares administrativos, técnicos de laboratorio, fisioterapeutas, matronas y otras especialidades sanitarias y administrativas, según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

Reducción de la temporalidad

El IB Salut ha destacado que esta convocatoria permitirá reducir la tasa de temporalidad en la red sanitaria pública y ofrecer estabilidad al personal del sistema sanitario.