La Guardia Civil rescata en Cabrera a 29 migrantes tras el hundimiento de su patera
Estas personas presentaba síntomas de deshidratación y agotamiento y tuvieron que ser atendidos por los efectivos del instituto armado
La Guardia Civil rescató la tarde del viernes a 29 migrantes en Cabrera. Estas personas de origen subsahariano -22 hombres, seis mujeres y un menor- habían llegado a la isla tras el hundimiento de la patera en la que viajaban. Todos ellos presentaban claros síntomas de deshidratación y agotamiento y tuvieron que ser atendido en primera instancia por los efectivos del instituto armado. Las víctimas habían alcanzado a duras penas la costa mientras la embarcación se hundía.
Estos migrantes se toparon con las condiciones adversas del mar. Al alcanzar la costa, quedaron atrapados en una zona muy escarpada. Por este motivo su evacuación no era factible por tierra y la Guardia Civil tuvo que activar un dispositivo aéreo especializado.
En este operativo participaron la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil (UHEL), efectivos del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM) y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). Estos agentes del instituto armado fueron quienes realizaron la primera asistencia a los rescatados. La mayoría presentaba cortes en los pies y claros síntomas de agotamiento.
Trasladados a Palma en la patrullera
Una vez que todos ellos habían sido estabilizados, fueron acompañados por los rescatistas hasta un punto seguro. Desde allí fueron evacuados por una embarcación ligera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Desde allí fueron trasbordados a la patrullera Río Gállego, que les condujo hasta el Puerto de Palma.
- Un fallo eléctrico de dos horas en el aeropuerto de Palma obliga a realizar los embarques con los autobuses jardinera
- Las fuertes lluvias en Mallorca dejan inundaciones en Alcúdia
- «Es imprescindible que nuestra familia permanezca unida», la segunda generación de Escarrer toma el mando
- Las tormentas descargan en el norte de Mallorca dejando inundaciones en Alcúdia y varias cancelaciones en Son Sant Joan
- Mallorca se dedica al ‘piraturismo’
- Xisco Quesada, el mallorquín de 28 años que habla sin filtros de su cáncer terminal: 'He aprendido a ver la vida de otra forma
- Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas
- Un paso subterráneo y una nueva estación: así se adaptará el Segundo Cinturón al trazado del tren Palma-Llucmajor