La Guardia Civil rescata en Cabrera a 29 migrantes tras el hundimiento de su patera

La Guardia Civil rescató la tarde del viernes a 29 migrantes en Cabrera. Estas personas de origen subsahariano -22 hombres, seis mujeres y un menor- habían llegado a la isla tras el hundimiento de la patera en la que viajaban. Todos ellos presentaban claros síntomas de deshidratación y agotamiento y tuvieron que ser atendido en primera instancia por los efectivos del instituto armado. Las víctimas habían alcanzado a duras penas la costa mientras la embarcación se hundía.

Estos migrantes se toparon con las condiciones adversas del mar. Al alcanzar la costa, quedaron atrapados en una zona muy escarpada. Por este motivo su evacuación no era factible por tierra y la Guardia Civil tuvo que activar un dispositivo aéreo especializado.

En este operativo participaron la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil (UHEL), efectivos del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM) y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). Estos agentes del instituto armado fueron quienes realizaron la primera asistencia a los rescatados. La mayoría presentaba cortes en los pies y claros síntomas de agotamiento.

Trasladados a Palma en la patrullera

Una vez que todos ellos habían sido estabilizados, fueron acompañados por los rescatistas hasta un punto seguro. Desde allí fueron evacuados por una embarcación ligera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Desde allí fueron trasbordados a la patrullera Río Gállego, que les condujo hasta el Puerto de Palma.