La empresa contratada por Turismo contra la oferta ilegal en Mallorca enterró un proyecto de la UIB

Detrás de la primera "radiografía real" de la oferta ilegal de viviendas turísticas en Mallorca anunciada en plataformas, cifrada en unos 8.000 inmuebles y más de 42.300 plazas, está Talk & Code. El informe realizado por la empresa catalana para el Consell ha sido descalificado por la patronal del alquiler vacacional, Habtur. Esta firma sustituyó otro proyecto liderado por la Universitat de les Illes Balears (UIB) puesto en marcha por los socialistas en la anterior legislatura.

Habtur pone en duda la fiabilidad del estudio realizado para el Departamento de Turismo que dirige el conseller José Marcial Rodríguez, en el que seseñala que el 40 % de la oferta de las viviendas turísticas que se anuncian en plataformas son ilegales.

Así se presenta en su web la empresa Talk & Code, contratada por el Consell de Mallorca. / DM

La firma que también opera en Cataluña y Andalucía fue contratada en junio del año pasado por 65.000 euros por un año para monitorizar mensualmente los anuncios de viviendas de alquiler ilegal. Los inspectores de turismo se mostraron reticentes a trabajar con ella.

El pasado octubre Rodríguez, cuando anunció que su departamento incorporaba esta herramienta, avanzó que de 43.000 anuncios la mitad de las ofertas publicadas eran ilegales o sospechosas de serlo. Airbnb acumulaba casi el 40 % del total de los anuncios y Booking cerca del 30 %.

La firma ofrece un software diseñado para el seguimiento y control de plataformas como Airbnb, Booking, Vrbo y Rentalia, para que la Administración Pública pueda aplicar sus regulaciones y eliminar la oferta ilegal.

Con el uso de Talk & Code, que tiene, como se comprueba en su web, una desenfadada forma de publicitarse, entre los inspectores se reparten anuncios de alquiler vacacional para que hagan las verificaciones pertinentes.

Lo que más chirría a los funcionarios es que han de introducir la información que manejan en esa plataforma privada. Tampoco fue de su agrado la reorganización del servicio de Inspección Turística en dos equipos, uno para velar porque la oferta reglada siga las normativas vigentes y el otro para atacar la oferta ilegal.

Visitas de encuestadores

Con el Consell de Mallorca gobernado por Catalina Cladera su conseller de Turismo, Andreu Serra, puso en marcha el Observatorio de Turismo Sostenible y con la herramienta de geolocalización y en colaboración con la UIB apostó en 2023 por un proyecto que la Universitat ya había desplegado en la ciudad de Ibiza. Personal de la UIB se iba a presentar como encuestadores para detectar los inmuebles que se alquilan a turistas en la isla, empezando por Ciutat. Estaba previsto visitar 20.000 pisos sospechosos de Palma. Después el equipo de inspectores entraría en acción.

El proyecto estaba liderado por la doctora Sònia Vives-Miró, del departamento de Geografía, del grupo de Investigación sobre Sostenibilidad y Territorio.

Meses después, tras las elecciones, y con PP y Vox en el Consell de Mallorca, Rodríguez decidió enterrarlo. Solo quedaba firmar la adjudicación de un proyecto presupuestado en 402.300 euros. «Ya estaba todo organizado y se estaban redactando los contratos para quince personas», se lamentó Vives-Miró en octubre de 2023.

Desde Turismo se alegó que Rodríguez quería trabajar con «soluciones innovadoras» realizadas con «recursos propios» y sin «recurrir a proyectos de terceros». Además, había «tres informes internos que desaconsejaban» seguir adelante

El proyecto de la doctora de la UIB se iba a centrar inicialmente en tres zonas donde se concentran los pisos ilegales de alquiler turístico: el centro histórico, Santa Catalina y Son Espanyolet para crear una base de datos.