Baleares incorporará la terapia con campos eléctricos para pacientes de glioblastoma en Son Espases

El hospital de Son Espases participará en el estudio nacional de monitorización de la terapia con campos eléctricos alternos (TTFields) para pacientes con glioblastoma. El Ministerio de Sanidad ha incluido este tratamiento en la cartera común del Sistema Nacional de Salud dentro de un programa de seguimiento que permitirá evaluar su eficacia y seguridad en todo el país. Baleares ha solicitado formar parte de este proceso, lo que significa que los primeros pacientes de las islas podrán acceder a esta opción en el hospital de referencia.

El glioblastoma es el tumor cerebral más frecuente y agresivo en adultos. La supervivencia media ronda los 16 meses y solo un 5% de los pacientes sigue con vida a los cinco años del diagnóstico. En este contexto, cualquier avance supone una oportunidad, remarcan desde la asociación de pacientes de tumores cerebrales Astuce. La terapia TTFields se administra a través de un dispositivo portátil, el Optune Gio, que genera campos eléctricos de baja intensidad mediante parches adhesivos colocados sobre el cuero cabelludo. El objetivo es interferir en la división de las células tumorales y ralentizar el crecimiento del cáncer.

«El tratamiento ya estaba disponible en algunos hospitales españoles que lo asumían con sus propios recursos. Ahora se regulariza bajo el paraguas del Ministerio, lo que garantiza que los resultados se evalúen de forma homogénea y con criterios claros», explica a este diario el director de Asistencia Sanitaria del Ib-Salut, Raúl Lara. Son Espases ha solicitado la acreditación para aplicar esta terapia en Baleares y aportar datos al estudio nacional.

Llevar el dispositivo al menos doce horas al día

Los pacientes candidatos deberán cumplir unos requisitos estrictos: haber sido diagnosticados recientemente, haber pasado por cirugía de resección total o parcial y quimioterapia, y contar con un buen estado cognitivo, entre otros. Además, tendrán que comprometerse a llevar el dispositivo al menos doce horas al día y a facilitar todos los datos clínicos que requiera el seguimiento. «Se trata de casos muy seleccionados y siempre bajo indicación de un comité de expertos», recalca Lara.

El kit que se entrega al paciente con el dispositivo Optune Gio, que se coloca en el cuero cabelludo un número determinado de horas al día. / DM

El coste es otro de los factores determinantes. El tratamiento ronda los 10.000 euros mensuales por paciente, lo que supone más de 100.000 euros al año. «Los recursos son finitos y hay que valorar el beneficio real que aporta, tanto en cantidad como en calidad de vida», apunta el responsable del Ib-Salut. Según los estudios disponibles, la supervivencia a cinco años pasa del 5% al 13% con TTFields, aunque la calidad de vida percibida no siempre mejora, explica.

La asociación de pacientes de tumores cerebrales Astuce, por su parte, ha celebrado la decisión del Ministerio y ha subrayado que supone un primer paso hacia el acceso equitativo en todo el Estado. «Era una reivindicación histórica. Ahora las comunidades deben solicitarlo y garantizar que los pacientes que cumplan los criterios no se queden atrás», indicaron en un comunicado.

Por el momento, Son Espases será el único hospital de Baleares que podrá aplicar este tratamiento. El estudio de monitorización se desarrollará en varios centros del país durante los próximos meses, con el compromiso de recoger datos detallados sobre eficacia y efectos secundarios. «En función de los resultados, el Ministerio decidirá si lo incorpora de manera definitiva a la cartera común de servicios o si queda como una prestación complementaria a criterio de cada comunidad autónoma», precisa Lara, una decisión que se tomaría, según sus previsiones, a principios del año que viene.

La terapia TTFields no sustituye a los tratamientos convencionales, sino que los complementa. Los pacientes seguirán recibiendo quimioterapia oral y otros cuidados oncológicos estándar. La diferencia es que ahora podrán sumar un dispositivo portátil que se integra en la vida diaria, sin necesidad de acudir al hospital para recibir la terapia. «Es una herramienta en una enfermedad de mal pronóstico, y lo importante es que Baleares esté en el grupo de centros que van a valorar su impacto», matiza Lara.