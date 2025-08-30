Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevas imágenes del tiburón hallado en una playa de Palma

Este medio ha tenido acceso a un vídeo inédito del animal que llegó sin vida a la orilla ayer en Can Pere Antoni

El hallazgo de un tiburón muerto en la playa de Can Pere Antoni de Palma continúa generando expectación. Ayer por la tarde, el cuerpo del animal apareció en la orilla arrastrado por la marea, sorprendiendo a decenas de bañistas que se encontraban en la zona. El ejemplar, que presentaba una gran mordida, despertó la curiosidad de quienes se acercaron a observarlo y fotografiarlo antes de que las autoridades intervinieran.

En las últimas horas, este medio ha tenido acceso a nuevas imágenes inéditas del tiburón, en las que se puede apreciar con mayor detalle el tamaño del ejemplar y la profundidad de la herida. Las fotografías, tomadas por testigos presenciales, muestran el estado del animal en la arena y ofrecen una perspectiva más cercana del suceso que ayer causó tanto revuelo.

