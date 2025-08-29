Los socialistas critican la "nula capacidad de gestión" del conseller Rodríguez contra la a oferta turística ilegal

El PSIB-PSOE critica este viernes la "nula capacidad de gestión" del Consell de Mallorca y de su departamento de Turismo para hacer frente a la oferta turística ilegal, después de que el conseller insular del ramo, José Marcial Rodríguez, hiciera público que cuatro de cada diez viviendas turísticas en Mallorca son ilegales.

Un día después de que Rodríguez presentara en rueda de prensa por primera vez una "radiografía" con datos de un informe elaborado para el Consell sobre inmuebles que se anuncian en plataformas como Airbnb sin registro ni licencia de la institución insular, el socialista Andreu Serra exige a Rodríguez actuaciones "inmediatas" y "contundentes" para hacer frente a la oferta ilegal.

También la patronal del sector se ha pronunciado este viernes descalificando el estudio al dudar de su fiabilidad. Habtur incluso reclama la dimisión del conseller al "fracasar" en la lucha contra la actividad irregular si se demuestra la veracidad de los datos.

El conseller socialista ha exigido a Rodríguez actuaciones "inmediatas" y "contundentes" para hacer frente a esta oferta turística ilegal. Según el análisis del Consell unas 8.000 viviendas turísticas se ofertan ilegalmente ofreciendo más de 42.300 plazas en Mallorca.

"Lo importante no es saber cuántas casas turísticas ilegales hay en Mallorca" si no "luchar", considera Serra

Serra aduce que su partido ha hecho propuestas como llevar a cabo cierres cautelares. "Ante esta emergencia Marcial Rodríguez y su equipo se tienen que poner a trabajar", dice el exconseller de Turismo que en la pasada legislatura estuvo al frente del departamento.

"Con las informaciones publicadas ha quedado de manifiesto la nula capacidad de gestión" de Rodríguez censura el socialista. "Tiene que exigir a las plataformas que publican anuncios de casas turísticas ilegales que las eliminen inmediatamente", agrega.

En su opinión, "lo importante no es saber cuántas casas turísticas ilegales hay en Mallorca" sino "luchar" para erradicarlas.