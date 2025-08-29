Radar meteorológico | Mallorca sigue este viernes en alerta amarilla por lluvias y tormentas
En el este de la isla podrían caer hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora
Tras las tormentas registradas este jueves en el norte de Mallorca, que dejaron inundaciones en Alcúdia y provocaron cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Palma, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado los avisos meteorológicos para este viernes.
Ya no hay ninguna zona de las islas en alerta naranja y solo se mantiene el este de Mallorca en aviso amarillo por lluvias y tormentas.
La alerta estará activa entre las 12.00 y las 19.59 horas y se estima que podrían caer hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.
Emergencias 112 de Baleares también mantiene activo el índice de gravedad cero (IG-0) del Plan Meteobal por lluvias y tormentas y recomienda a la ciudadanía adoptar medidas para evitar que el agua entre en las casas, no bajar a zonas inundables y conducir a una velocidad moderada.
Previsión meteorológica
A la Aemet prevé para este viernes intervalos nubosos con algún chubasco ocasional que podría ir acompañado de tormenta y ser localmente fuerte durante la madrugada y sin descartarlo en Mallorca por la tarde, especialmente en el este de la isla, que se encuentra en alerta amarilla.
Las temperaturas nocturnas, en descenso localmente notable respecto a la madrugada anterior, y diurnas con pocos cambios o en descenso.
El viento soplará de flojo a moderado del nordeste girando a sur y suroeste por la tarde con brisas costeras.
Puedes seguir la evolución de las tormentas en el radar meteorológico:
- Vox presentará en septiembre su propuesta para incluir el castellano como lengua vehicular en Baleares
- Las fuertes lluvias en Mallorca dejan inundaciones en Alcúdia
- El regreso del dragón azul a Baleares tras varios siglos: “No es una invasión, pero sí un síntoma de que el mar está cambiando”
- «Es imprescindible que nuestra familia permanezca unida», la segunda generación de Escarrer toma el mando
- Xisco Quesada, el mallorquín de 28 años que habla sin filtros de su cáncer terminal: 'He aprendido a ver la vida de otra forma
- Radar meteorológico | Alerta naranja en Mallorca: así llegan las tormentas
- Un paso subterráneo y una nueva estación: así se adaptará el Segundo Cinturón al trazado del tren Palma-Llucmajor
- Deniegan el embarque a una pasajera de un vuelo a Mallorca, llama a la policía y le da la razón a la aerolínea