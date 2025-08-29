Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Radar meteorológico | Mallorca sigue este viernes en alerta amarilla por lluvias y tormentas

En el este de la isla podrían caer hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora

Bañistas en la playa de es Trenc

Bañistas en la playa de es Trenc / Ana B. Muñoz

Duna Márquez

Palma

Tras las tormentas registradas este jueves en el norte de Mallorca, que dejaron inundaciones en Alcúdia y provocaron cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Palma, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha rebajado los avisos meteorológicos para este viernes.

Ya no hay ninguna zona de las islas en alerta naranja y solo se mantiene el este de Mallorca en aviso amarillo por lluvias y tormentas.

La alerta estará activa entre las 12.00 y las 19.59 horas y se estima que podrían caer hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Emergencias 112 de Baleares también mantiene activo el índice de gravedad cero (IG-0) del Plan Meteobal por lluvias y tormentas y recomienda a la ciudadanía adoptar medidas para evitar que el agua entre en las casas, no bajar a zonas inundables y conducir a una velocidad moderada.

Previsión meteorológica

A la Aemet prevé para este viernes intervalos nubosos con algún chubasco ocasional que podría ir acompañado de tormenta y ser localmente fuerte durante la madrugada y sin descartarlo en Mallorca por la tarde, especialmente en el este de la isla, que se encuentra en alerta amarilla.

Las temperaturas nocturnas, en descenso localmente notable respecto a la madrugada anterior, y diurnas con pocos cambios o en descenso.

El viento soplará de flojo a moderado del nordeste girando a sur y suroeste por la tarde con brisas costeras.

Puedes seguir la evolución de las tormentas en el radar meteorológico:

