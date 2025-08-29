Fallece a los 75 años el doctor Ferran Tolosa, referente de la otorrinolaringología en Mallorca

El doctor Ferran Tolosa Cabani (Barcelona, 1950) falleció ayer en Palma a la edad de los 75 años, dejando tras de sí una trayectoria marcada por el rigor científico, la vocación docente y el compromiso con la medicina en Baleares.

Licenciado en Medicina en 1972 y doctorado en Otorrinolaringología por la Universidad de Barcelona, fijó su residencia en Mallorca en el 1974. Entre 1984 y 1992 fue jefe del servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Son Dureta, cargo desde el que contribuyó a modernizar la especialidad en el archipiélago. Posteriormente, ejerció en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, donde trabajó hasta hace apenas un año.

Su formación se enriqueció con estancias en hospitales de Suecia, Suiza y Francia, y en 1986 fue distinguido con el premio de la Sociedad Catalana de Otorrinolaringología por un estudio sobre otitis externas. Autor de numerosas publicaciones científicas, Tolosa firmó obras de referencia como La laringe. Atlas anatómico (1995), La exploración básica ORL (1991) o Patología ORL en atención primaria (1992), que se convirtieron en manuales de consulta para generaciones de médicos.

Además de su labor clínica, desarrolló una faceta docente como profesor asociado de fonética en la Universitat de les Illes Balears, y desde 1996 fue académico numerario de la Real Academia de Medicina de las Islas Baleares, institución en la que participó activamente.

Curioso e inquieto, también cultivó la escritura más allá de la medicina, publicando libros de toponimia y excursionismo que revelaban su amor por la cultura y el paisaje de la isla. Por ejemplo, en el Club Diario de Mallorca, participó en el ciclo de Cinema de Muntanya.

Con su fallecimiento, la medicina balear pierde a uno de sus referentes más sólidos, un profesional que supo combinar la excelencia clínica con la docencia, la investigación y la divulgación.

Su funeral se oficiará el martes, 2 de septiembre, en la iglesia de Santa Teresita del Niño Jesús de Palma, en el barrio de Son Armadans.