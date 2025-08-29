Més acusa al PP de abrir la puerta a la masificación sacando a la venta más de 1.500 plazas turísticas

Més per Mallorca ha acusado este viernes al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés de "traicionar a la ciudadanía y dar pasos atrás en la lucha contra la saturación turística". La formación ecosoberanista alerta de que a partir del lunes 1 de septiembre se reactiva la comercialización de plazas turísticas, tras el levantamiento de la moratoria por parte del PP. A lo largo del mes irán saliendo a la venta 1.570 plazas turísticas entre hoteleras, para establecimientos en edificios protegidos y de alquiler vacacional.

El lunes en concreto se abre la bolsa de plazas para viviendas turísticas con 654 plazas fruto de las bajas que ha habido desde abril, cuando el decreto ley del Govern Prohens levantó la moratoria 'de facto'. La institución insular ha creado dos bolsas de plazas, temporales, hasta que el Consell fije un techo de plazas en la isla.

Según la portavoz de Més en el Consell, Catalina Inés Perelló, no se está fijando "ningún techo de plazas, como había anunciado Galmés", sino que es "un fraude político" porque mientras hablan de contención "imponen más turismo, más presión sobre el territorio y más especulación".

Para Perelló los populares ha convertido la moratoria turística que estableció el Pacto de Progreso en 2022 "en papel mojado" y acusa y ahora hacen "trampas para satisfacer los intereses de los lobbies hoteleros y del negocio del alquiler vacacional".

"Es un fraude político; nos hablan de contención pero nos imponen más turismo" Catalina Inés Perelló — Portavoz de Més en el Consell

Més defiende que la moratoria era una herramienta de contención y de debate social sobre los límites del modelo económico. "El PP ha dinamitado este consenso y ha abierto de par en par el cajón de las plazas con un decreto ley hecho a medida de los grandes especuladores".

Los ecosoberanistas recuerdan que el Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT), dependiente del Consell, prevé tres convocatorias anuales para poner plazas al mercado tres veces al año, lo que supone "institucionalizar el crecimiento turístico de manera ilimitada".

Además, censuran que con las 500 plazas turísticas que se ponen a la venta para establecimientos en edificios catalogados o BIC, se mercantiliza el patrimonio y se convierten los centros históricos "en un escaparate de lujo al servicio del turismo".

"Mientras las familias mallorquinas no encuentran vivienda digna y sufren sueldos bajos y precariedad, el PP alimenta la burbuja turística y condena Mallorca a una presión humana y territorial insoportable", critica Perelló.

El plazo para presentar las solicitudes de compra de las plazas de alquiler turístico estará abierto del 1 al 15 de septiembre. Además, desde el 16 de septiembre al día 30 se podrán adquirir 416 plazas para hoteles.

Otras 500 plazas turísticas salen a la venta para hoteles en edificios catalogados o declarados bien de Interés cultural (BIC), es decir, establecimientos tipo boutique en casales o palacetes el 9 de septiembre. En este caso el Consell se ha visto obligado a repetir el proceso por un error informático que impidió iniciar la comercialización el pasado 16 de julio. En total son 1.570 plazas turísticas (entre hoteleras y de alquiler) que se pueden comprar en Mallorca el mes que viene después de tres años de moratoria.

El CBAT pondrá en marcha tres convocatorias anuales para adquirir plazas turísticas, en septiembre, enero y mayo de cada ejercicio, la primera quincena para viviendas vacacionales y la segunda para hoteles.