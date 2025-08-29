Mallorca se dedica al ‘piraturismo’

Gracias a una inesperada investigación que prestigia al Consell, la isla a punto de reventar descubre que dos de cada cinco viviendas ofertadas por noches como turismo casero son ilegales. Ninguna marca puede aspirar a un control equivalente de la industria de los forasteros, aunque se apellide Escarrer, Barceló o Riu. Por tanto, Mallorca entera se dedica al ‘piraturismo’, la actividad económica dominante. Y solo un ingenuo remataría que este auge imparable se ha registrado en exclusiva con el PP en el poder.

Aunque valiente y voluntarioso, ni siquiera puede pretenderse que el abrumador informe del Consell sea exhaustivo. La contabilidad delictiva peca siempre por defecto, el cuarenta por ciento equivale a una asignación a la baja. Y si cerca de la mitad de alquileres son irresponsables, contaminan a sus vecinos hasta el punto de que no se exagera al afirmar que el ‘piraturismo’ es la dedicación exclusiva de las famosas plataformas. En otras áreas, Prohens ya habría detectado una actividad mafiosa, a falta de decidir cuál es la denominación correcta para los intermediarios que ganan un treinta por ciento vendiendo productos tóxicos para la salud de la población.

El alquiler turístico reglado, y por lo visto minoritario, es ya una actividad de muy dudosa rentabilidad para Balears. En la variante demencial del ‘piraturismo’, se convierte en un bofetón para el resto de la población. Los ilegales denunciados por la derecha están robando a los mallorquines, porque se llenan los bolsillos maltratando el entorno colectivo.

De nuevo, se ignora el esfuerzo desarrollado por la izquierda contra las plataformas que patrocinan el ‘piraturismo’, entre 2015 y 2023. Según los datos oficiales, Balears alberga dos variantes del tráfico ilegal de personas, igualmente rentables. Es curioso que el alquiler corsario no impresione con la misma fuerza que la inmigración irracional. Por extraño que parezca, los hoteleros se erigen en el mal menor. Hay que confinar a los turistas mayoritariamente ruidosos en hoteles, donde suministran más puestos de trabajo y son menos peligrosos.