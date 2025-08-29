Querer no es poder, los jóvenes no logran emanciparse en Palma: "Los propietarios se han tomado la vivienda como un trabajo"

Mientras los rentistas encuentran nuevas fórmulas para aumentar sus beneficios, los jóvenes se quedan sin opciones para acceder a un piso de alquiler en Palma. La última vía de escape ha sido compartir y los propietarios han tomado nota: en el último año, la oferta de habitaciones se ha disparado un 71%, según los datos del portal inmobiliario Idealista.

La emancipación se ha convertido en una aspiración y vivir sin compartir un lujo al alcance de muy pocos. Aunque aumenta la oferta y los precios han descendido un 10%, Palma sigue siendo una de las ciudades más caras para alquilar un cuarto: 450 euros de media al mes, solo por detrás de Barcelona, Madrid y San Sebastián.

Para un joven que cobra el salario mínimo interprofesional, esto supone destinar aproximadamente un 40% de su suelo a un piso compartido. Las cifras hablan por sí solas, pero se ejemplifican en los jóvenes que trabajan, estudian y sueñan con independizarse, pero para quienes el mercado les cierra la puerta antes de dar siquiera el primer paso.

Alex Morales es un joven solleric de 20 años, ha intentado mudarse a Palma en varias ocasiones, pero cada vez que busca en los portales inmobiliarios se topa con precios desorbitados y requisitos muy exigentes: “Empecé a mirar hace un par de años y ahora he vuelto a intentarlo, pero está siendo muy difícil”.

"Muchas veces piden que seas mujer, que no fumes o que no tengas mascotas. También nóminas anteriores o ingresos de más de 1.800 euros. Es casi como pasar una entrevista de trabajo” Alex Morales — Estudiante y trabajador

Aunque trabaja y ha podido ahorrar sabe que en solitario es casi imposible: “Alquilar solo en Palma son entre 800 y más de 1.000 euros, y eso sin contar comunidad, agua o luz”. Aunque compartir parece la única alternativa, tampoco es sencilla debido a los requisitos. “Muchas veces piden que seas mujer, que no fumes o que no tengas mascotas. También nóminas anteriores o ingresos de más de 1.800 euros. Es casi como pasar una entrevista de trabajo”, explica.

Estudiantes de la península

Nour Douas estudió en Palma el curso pasado, realizando un intercambio entre centros universitarios españoles (SICUE). La joven logroñesa se encontró con una dificultad antes de llegar; la búsqueda de piso. “Fue bastante complicada. En Palma me costó lo que nunca en Burgos. Los precios son altísimos y la relación calidad-precio no existe”, relata.

Nour Douas con sus compañeras de piso / DM

Aunque al principio buscó habitaciones en portales inmobiliarios, no encontró ninguna “por menos de 350 euros”, así que decidió poner un anuncio en el tablón de la universidad donde encontró compañeras. “Viví en el Rafal pagando 350 más gastos, es decir, casi 420 euros. Otros compañeros estaban en Blanquerna, pagando 400 euros, pero compartiendo entre siete u ocho personas”, recuerda.

Asimismo, la universitaria destaca que el problema no son solo los precios, sino también la disparidad de los salarios: “Los propietarios se han tomado la vivienda como un trabajo. Cada uno pone el precio que quiere y no está equilibrado con los sueldos”. Así insiste: “Con 1.000 euros y pagando más de 400 de alquiler, te deja sin nada para vivir o ahorrar. Si te sale algún imprevisto con el coche, ya estamos apañados”.

El caso de Iria Casassas, catalana de 23 años, fue similar, llegó a Palma gracias al mismo programa. Ella consiguió un piso en el centro, pero costaba 350 euros solo de alquiler sin incluir ningún otro gasto: “Era la que menos pagaba, porque mi ventana daba a un patio interior; otras compañeras pagaban hasta 500 si tenían balcón”.

En total, eran seis inquilinas que sumaban casi 3.000 euros mensuales por un piso en mal estado: “Llegamos y estaba sucio, con un solo baño para todas y problemas de mantenimiento que nunca arreglaban”. Además de los gastos tuvo que pagar dos meses de fianza por adelantado, lo que supuso un desembolso de casi 1.000 euros para entrar. La joven reconoce que la relación calidad-precio era “pésima” pero admite que si hubiera querido vivir sola “habría sido inviable” por una cuestión de precio.

Lucía Pol, joven emancipada / DM

Volver no es viable

Lucía Pol es una mallorquina de 21 años que estudia y trabaja en Madrid, pero se plantea volver a Mallorca cuando finalice la carrera. Para ella, el mercado inmobiliario en la capital balear es incluso más complicado que en otras. “Si comparas, en Palma hay menos pisos y más caros”, situación que considera “desanima” a la emancipación. Además, señala que sin “ayuda externa” como becas o el apoyo familiar, es muy complicado. Para ella, compartir piso no es una alternativa, sino la única manera de residir.

Sin embargo, va más allá y apunta a la masificación turística como uno de los culpables: “La isla está tan masificada que a los mallorquines nos echan de la ciudad para hacer sitio a los Airbnb”. E insiste: “Mientras haya un alemán que esté dispuesto a pagar lo que tú no, el piso se lo queda él y así, se va marcando en precio que pagamos el resto”. Los jóvenes sienten que los “están echando” de la isla. “Por este motivo muchos se van a la península o a otros lugares, aquí ya es muy complicado”, coincide Alex.

“La isla está tan masificada que a los mallorquines nos echan de la ciudad para hacer sitio a los Airbnb” Lucía Pol — Estudiante y trabajadora

Hipotecas a los 40, imposibles para los veinteañeros

Según los datos de Idealista, la edad media para acceder a una hipoteca se sitúa en los 40 años. Para quienes rondan los 20, comprar ni siquiera entra en los planes. Alex Morales asegura: “En un futuro quizás podría planteármelo, pero ahora mismo es totalmente imposible”. Por su parte, Pol sentencia: “Comprar ni siquiera es una opción a no ser que empieces a ahorrar muy pronto, y si te lo planteas, a lo mejor tienes que sacrificar independizarte antes para poder ahorrar ese dinero”.

Aunque las estadísticas reflejan una mejora, la realidad que cuentan los jóvenes desmiente cualquier alivio. En Palma, compartir piso es la única salida y cada vez más costosa. La ciudad se llena de pisos turísticos y de extranjeros con mayor poder adquisitivo, mientras tanto, los jóvenes siguen viviendo con sus padres, o en el peor de los casos, se ven obligados a marcharse de la isla que los vio crecer.