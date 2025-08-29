El Govern destina 20,7 millones de euros a pagar las retribuciones congeladas del personal educativo
Con esta medida se da cumplimiento a parte de la sentencia dictada en junio del año pasado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB)
El Consell de Govern ha aprobado un suplemento de crédito por un importe de 20,7 millones para pagar las retribuciones del personal educativo que no fueron actualizadas durante 2020 y 2021.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell que con esta medida se da cumplimiento a parte de la sentencia dictada en junio del año pasado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).
Esta resolución, ha recordado, reconoce el derecho del personal de la administración autonómica a recuperar las retribuciones que no fueron actualizadas durante los ejercicios 2020 y 2021.
En concreto, la medida que este viernes ha recibido luz verde permitirá hacer frente al pago correspondiente al personal de la Conselleria de Educación y Universidades, que concentra una parte "muy significativa" de las personas afectadas.
El suplemento aprobado cubre tanto el principal como los intereses derivados, asegurando así que los trabajadores y trabajadoras de este ámbito puedan percibir las cantidades que les han sido reconocidas judicialmente. La financiación se hará con cargo al fondo de contingencia de los presupuestos autonómicos de este año.
El Govern ya aprobó el pasado mes de marzo un acuerdo para restablecer las variaciones retributivas interanuales máximas que no se aplicaron en su día.
Asimismo, el TSJIB estableció un calendario de ejecución que incluye el pago de la actualización salarial en la nómina de junio de 2025 y el abono de los atrasos de forma escalonada hasta febrero de 2026.
