El Govern balear reconoce que solo tiene el 18% de las plazas para menores migrantes que le atribuye Madrid

Los servicios de protección de menores de los consells insulares de Baleares cuentan con un total de 72 plazas de acogida específicas para menores extranjeros no acompañados, un 17,7% de las 406 que el Gobierno ha fijado como su capacidad ordinaria.

Así lo ha reconocido este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa. El también vicepresidente del Govern ha alegado que hasta hace unos años las 72 plazas "eran cifras razonables", dado que apenas llegaban menores no acompañados al archipiélago.

"Pero ahora nos hemos situado en unos niveles que nunca en la historia de estas islas habíamos conocido y, como consecuencia, los servicios de protección han estado absolutamente desbordados", ha señalado.

La situación actual, que ha considerado que no entra dentro de la "normalidad", ha hecho que con las plazas actualmente autorizadas "no se puede atender en condiciones de dignidad a estos menores".

El Gobierno, a través de un real decreto aprobado este martes, ha fijado que la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes de Baleares es de 406 plazas. Las 72 actuales, por lo tanto, suponen apenas un 17,7% de esta cifra. Entre los cuatro consells insulares, ha recordado Costa, el archipiélago tutela a 682 menores. Eso supone que los centros de acogida se encuentren en una sobresaturación de cerca del 1.000%, ha advertido.

Costa, en cualquier caso, ha cargado contra el cálculo que ha realizado el Ejecutivo central y ha reprochado que los criterios del reparto de menores "no se hayan negociado ni una palabra con el Govern".

Antoni Costa: "No nos pondremos de perfil"

Preguntado acerca de la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico destine partidas presupuestarias para ampliar el número de plazas de las que disponen los consells para atender a los menores extranjeros no acompañados, el portavoz ha asegurado que los recursos de la comunidad autónoma "están y estarán a disposición" de las instituciones insulares.

"No nos pondremos de perfil con los consells para ayudarles ante una situación extraordinaria. Esté en los próximos presupuestos o no, el Govern estará par ayudar", ha asegurado. No obstante, ha puntualizado que el proceso de autorización de las plazas de acogida "no es automático".

Esta situación de sobresaturación, ha ahondado, "pone en riesgo, en el caso del Consell de Formentera, la viabilidad económica". Costa ha recordado que el Ejecutivo autonómico ya destinó cuatro millones de euros para evitar que los gastos derivados de la atención de los menores migrantes supusiera el colapso económico del Consell.