El Gobierno aprobará la condonación de la deuda a Baleares la próxima semana: 1.741 millones de euros

El Gobierno aprobará la próxima semana la condonación de 1.741 millones de euros de la deuda de Baleares, una medida enmarcada en el acuerdo de financiación con las comunidades autónomas. Sin embargo, el vicepresidente y conseller de Hacienda, Antoni Costa, ha manifestado su rechazo a la iniciativa y ha advertido de que "la condonación de la deuda no tiene que ver con una mayor financiación de la Comunidad".

Según explica, los técnicos de Hacienda han concluido que los ahorros generados por esta operación no podrán destinarse a gasto no financiero, lo que excluye áreas clave como menores, sanidad, educación o servicios sociales.

Costa califica la medida como "un juego de trilerismo presupuestario de Sánchez, el mismo al que nos tiene siempre acostumbrados", y subraya que el Ejecutivo balear no se da por satisfecho con esta condonación. "Lo que realmente necesitamos es una reforma del sistema de financiación autonómico", afirma.

Con esta decisión, Baleares se suma a otras comunidades que verán reducida su deuda pública, aunque el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica sigue abierto y pendiente de negociación entre el Gobierno central y las regiones.