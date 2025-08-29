Docentes interinos se manifiestan contra la adjudicación "irregular" de plazas en Baleares

Una veintena de personas se concentran frente al Consolat de Mar para denunciar la “irregularidad” de la adjudicación de plazas vacantes para docentes interinos en Baleares. Con carteles en los que se lee “No a la arbitrariedad, sí a la baremación” y “Procesos regulares y transparencia”, los afectados manifiestan su disconformidad ante una gestión que consideran ha dado trato preferente a determinados candidatos.

La Plataforma de docentes interinos, con el apoyo del Sindicato Independiente, Autónomo y Unitario (SIAU), estima que fueron adjudicadas unas 450 plazas de forma "irregular" en todas las islas. Así, los afectados critican que no se tiene en cuenta la baremación, la experiencia ni los cursos realizados: “Hay personas con 174 puntos que no obtienen plaza, mientras otras con apenas 10 sí la consiguen”, explica uno de los portavoces de la plataforma, Ginés López.

Asimismo, señalan que en julio la Conselleria introdujo “de sorpresa” cambios en los criterios, dando prioridad a quienes habían ocupado previamente ciertos tipos de plaza, incluso por encima de docentes con discapacidad. “Las plazas de difícil cobertura no tienen nada que ver, era plazas normales de cualquier especialidad”, matizan.

El colectivo también cuestiona la complejidad de los trámites electrónicos, que según el portavoz, la Conselleria aseguró que lo “podía hacer hasta un niño de cuatro años”. “Lo que sí entiende un niño es que alguien con 100 puntos tiene más que uno de 60”, ironiza el mismo. Además, critican la ausencia de respuesta institucional: “El día 4, antes de terminar la adjudicación, pedí una reunión con la directora general. Su secretaría me dijo que sí, pero todavía estoy esperando”.

Ante esta situación, la plataforma anuncia que prepara acciones legales: “Podemos seguir haciendo, aún no sabemos cómo, pero en principio será una demanda colectiva de la plataforma”. Los portavoces insisten en que detrás de cada "irregularidad" hay una familia afectada, con consecuencias económicas y emocionales.

Apoyo del sindicato SIAU

Por su parte, Joan Crespí, secretario general del sindicato SIAU, muestra su apoyo a los interinos y denuncia que “un año más las adjudicaciones son un caos absoluto”. En esta misma línea, señala que se firman resoluciones antes de que finalicen los trámites de reclamaciones, y que los errores informáticos obligan a repetir procedimientos. “El sistema tiene que ser simple, basado en méritos y experiencia, y no tan complejo que ni la propia administración es capaz de controlarlo”, subraya.

Crespí insiste que cada año la normativa “cambia para empeorar” y que los interinos ven vulnerados sus derechos de forma sistemática, desde la retribución hasta el acceso a sus plazas. Finalmente, concluye exigiendo una reforma que garantice transparencia y justicia en el acceso a la administración pública.