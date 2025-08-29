Desconvocada la huelga en Menzies gracias a un acuerdo en materia laboral y salarial

Tras el acuerdo alcanzado este jueves entre la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) y las empresas Menzies Aviation Ibérica y Menzies Ground Services, la huelga prevista para los días 30 y 31 de agosto ha quedado desconvocada. El resultado de la negociación refuerza las condiciones laborales y salariales de la plantilla.

Según informó ayer FeSMC-UGT en una nota de prensa, el acuerdo destaca la regularización del ‘ad personam variable’ conforme al artículo 78 del V Convenio Sectorial, en línea con lo recogido en las actas de la Comisión Paritaria de octubre de 2024 y el acuerdo SIMA (noviembre de 2024).

Además, el pacto establece el abono de las diferencias salariales resultantes antes de las 23:59 horas del 29 de agosto de 2025. Por otro lado, el pago de las jornadas anuales garantizadas del año 2024 que no fueron realizadas se abonarán antes del 15 de septiembre.

El acuerdo incluye el inicio del pago de las regulaciones pendientes, de forma que los trabajadores afectados empezarán a recibir los importes correspondientes “con todas las garantías", según informó UGT en el comunicado. Asimismo, se revisará el complemento ‘ad personam fijo’ junto a la representación de los trabajadores para asegurar cálculos “correctos y transparentes”.

Cambios en la organización laboral

En cuanto a la organización laboral, el acuerdo establece que los turnos de los trabajadores FTP y FD se publicarán con antelación, siendo definitivos quince días antes, y cualquier cambio deberá pactarse respetando lo marcado en el convenio. La regularización se reflejará en la nómina de septiembre y se abonará la retroactividad antes del 30 del mismo mes.

En relación con las vacaciones de la plantilla FD, el pacto detalla que se entregará una rueda de libranzas orientativa antes de que finalice febrero para facilitar la elección. Además, ambas partes han acordado reunirse la semana del 22 de septiembre de 2025 para analizar los posibles excedentes de jornada correspondientes a los años 2024 y 2025, y han garantizado que cualquier revisión de importes vinculados a la subrogación serán conjuntas y sin perjuicio económico para los trabajadores.