Catalina Isern, nueva directora general de Familias, Infancia, Juventud y Diversidad

El Consell de Govern ha aprobado el nombramiento de Catalina Isern Fiol como nueva directora general de Familias, Infancia, Juventud y Diversidad, un cargo que llega tras una prolongada búsqueda para encontrar el perfil adecuado.

Isern es diplomada en Logopedia por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y en Magisterio de audición y lenguaje por la Universidad Pontificia de Salamanca. Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en el ámbito educativo.

Es funcionaria de carrera del cuerpo de docentes desde 2006, con formación en gestión, coeducación y discapacidad. Entre 2015 y 2024 ejerció como directora del CEIP Can Bril de Sencelles, donde también formó parte del equipo de apoyo del centro. Además, desde 2024 ha trabajado como auxiliar técnica docente (ATD) de Convivèxit, en el área de coeducación, igualdad y diversidad, dependiente de la Conselleria de Educación y Universidades.

En el ámbito institucional, fue regidora de Juventud en el Ayuntamiento de Consell entre 2001 y 2003 y ha integrado, de 2015 a 2025, la Comisión Pedra de Toc de la Mancomunitat del Pla, colaborando con los servicios sociales de la entidad.

Su formación se completa con posgrados en terapia miofuncional y en trastornos de la voz, además de haber trabajado como técnica en logopedia en el centro de educación especial Mater Misericordiae entre 2004 y 2005.