Baleares estrena la cirugía torácica robótica en la sanidad pública

La sanidad pública de Baleares da un paso más en la cirugía de alta precisión. El hospital de Son Espases ha estrenado este verano las primeras intervenciones torácicas asistidas por robot, un avance que hasta ahora no se había practicado en las islas. El sistema Da Vinci XI, ya utilizado en especialidades como urología o ginecología, se ha incorporado ahora a la cirugía torácica, convirtiendo a esta comunidad en una de las pocas que cuentan con esta tecnología en hospitales públicos.

Las operaciones se realizan en pacientes con cáncer de pulmón y tumores de mediastino, las principales indicaciones de esta técnica. "Fundamentalmente lo usamos para lobectomías o segmentectomías, que consisten en extirpar parte del pulmón, y para resecar tumores del mediastino", explica el doctor Ángel Carvajal, responsable de la unidad de cirugía torácica en Son Espases. "Ya hemos operado a ocho pacientes y el próximo martes tenemos dos más programados", añade.

El robot no opera por sí solo, sino que traduce con máxima precisión los movimientos del cirujano. El doctor maneja la consola situada a unos metros del paciente mientras los brazos robóticos reproducen sus gestos en el interior del tórax. "El robot elimina el temblor de la mano y permite giros de 360 grados, imposibles con la muñeca. Además la visión es en 3D, lo que aporta una precisión extraordinaria", explica Carvajal.

El doctor Ángel Carvajal, operando desde la consola en una cirugía robótica. / HUSE

Otra de las ventajas es que las incisiones son mínimas, de entre 8 y 12 milímetros. "Eso reduce la compresión sobre los nervios intercostales y, por tanto, el dolor postoperatorio. Los pacientes necesitan menos analgesia, se levantan antes y se reincorporan antes a su vida normal", apunta el cirujano. A esto se suma un menor riesgo de sangrado, de infecciones y de complicaciones respiratorias.

La cirugía robótica torácica es el siguiente paso tras la videotoracoscopia, que ya supuso un avance respecto a la cirugía abierta. "El salto no es tan brusco como pasar de una operación abierta a una por vídeo, pero la mejora se nota. Al paciente se le opera con más seguridad y a nosotros nos ofrece más comodidad ergonómica", resume Carvajal.

Una cirugía más cara, pero con menos estancia hospitalaria

El proceso para incorporar esta técnica ha incluido formación específica. El doctor Carvajal y su compañero Jorge Sijirrei realizaron primero cursos online y después prácticas intensivas en un centro de referencia en Ámsterdam, operando sobre modelos animales. Después de obtener la acreditación, han arrancado las primeras cirugías en Son Espases.

En cuanto a los riesgos, Carvajal asegura que son similares a los de otras técnicas mínimamente invasivas. "Lo que pierdes es la sensibilidad táctil, el llamado feedback háptico. Cuando operas a mano puedes notar la densidad de un tejido; con el robot no. Eso obliga a ser muy cuidadoso para no dañar estructuras", advierte. También señala que se trata de una cirugía más cara por el material fungible que utiliza, unos 2.000 euros adicionales por operación. Sin embargo, la reducción de estancias hospitalarias compensa en buena medida este sobrecoste.

El robot Da Vinci XI permite realizar entre cuatro y cinco pequeñas incisiones, aunque ya existen modelos con puerto único. El cirujano principal maneja la consola y el asistente se encarga de acoplar el robot al paciente y de apoyar durante la intervención. "Es una cirugía que exige mucha comunicación entre los dos. No estás solo en la consola, necesitas coordinación constante con el compañero", indica Carvajal.

La previsión es que cada dos semanas se realicen sesiones con dos pacientes, aunque el objetivo es aumentar progresivamente el número de casos. Según el especialista, la robótica se consolidará como el estándar en la resección pulmonar. "Ahora estamos en curva de aprendizaje, operando casos algo más sencillos, pero el objetivo es usarla en los más complejos. Muchos hospitales de referencia ya hacen hasta el 80% de sus resecciones pulmonares por robot, y hacia ahí vamos", sostiene.

Un equipo de sanitarios en una de las primeras operaciones de cirugía torácica robótica. / HUSE

Carvajal recuerda que solo un 30% de los pacientes con cáncer de pulmón llegan a quirófano, ya que en el resto la enfermedad está demasiado avanzada y requiere otros tratamientos. "Para esos pacientes que sí pueden operarse, el robot ofrece una cirugía más precisa y con menos complicaciones. Y eso significa mejor pronóstico y mejor calidad de vida”, concluye.